Отправлено: - 17:37

serg kost:

Запретили только провозить энергетический уголь на Украину.

serg kost:

Нефть через Россию тоже отправляется на экспорт.

111:

Если перекроет.. Нефть, газ, транспорт, НПЗ, небо, спутники и тд..... Думаю государства как такового у нас не станет вмиг..

serg kost:

Россия не дурная такой подарок Китаю делать.

111:

Да, Россия в принципе не отдаст весь Казахстан..

Цитата:Ой ли?А до этого ничего не запрещали не ограничивали ввоз И провоз к примеру?Подумай перед ответомЦитата:Куда?Цитата:О старая байкаПро Украину также кричалиНа деле пару раз это государство ещё пошеям надавала РоссииЦитата:СтранноПостоянно дурная была а тут срочно ум появился?))Цитата:а кто ее спрашивать будет?Зайдет сюда турецкий корпус и плакали российские блицкригиПротив турок у России кишка тонкаВсе старыми победами бахвалиься (как сказал Морген) а новые где?От мелкого горного народа получили что пришлось подарками их закидыватьНа нЕбратьев рыпнулись также получилиБармалеев в Сирии какой год обьявляют что победили?))Войне конца и края нетДа грузин один раз победили которые и шибко воевать стремилисьМожно медаль вешать на грудь))"За удачный проезд по серпантину"