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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 51 из 51«1...495051
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14149
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 17:27
#751
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Цитата:
111:
Где? Что то путаешь?


опять оправдываешься.
успокойся, у тебя время завтрака вроде.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11051
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 17:29
#752
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Цитата:
111:
Алек, я же не говорю постоянно что ты нацист,

Какой он нацист? Окстись
Он тихий,лицемерный,домашний шовинистической направленности бояка))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14149
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 17:32
#753
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о, смена халатов.
смешные.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14149
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 17:33
#754
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кортик под матрасом у 111
теперь на всю жизнь подписка.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14149
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 17:35
#755
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шапито с переодеванием заработало,
смотрим.

[Исправлено: alex_60, 11.11.2021 - 17:53]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11051
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 17:37
#756
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Цитата:
serg kost:
Запретили только провозить энергетический уголь на Украину.

Ой ли?
А до этого ничего не запрещали не ограничивали ввоз И провоз к примеру?
Подумай перед ответом
Цитата:
serg kost:
Нефть через Россию тоже отправляется на экспорт.

Куда?Цитата:
111:
Если перекроет.. Нефть, газ, транспорт, НПЗ, небо, спутники и тд..... Думаю государства как такового у нас не станет вмиг..

О старая байка
Про Украину также кричали
На деле пару раз это государство ещё пошеям надавала России
Цитата:
serg kost:
Россия не дурная такой подарок Китаю делать.

Странно
Постоянно дурная была а тут срочно ум появился?))
Цитата:
111:
Да, Россия в принципе не отдаст весь Казахстан..
а кто ее спрашивать будет?
Зайдет сюда турецкий корпус и плакали российские блицкриги
Против турок у России кишка тонка
Все старыми победами бахвалиься (как сказал Морген) а новые где?
От мелкого горного народа получили что пришлось подарками их закидывать
На нЕбратьев рыпнулись также получили
Бармалеев в Сирии какой год обьявляют что победили?))
Войне конца и края нет
Да грузин один раз победили которые и шибко воевать стремились
Можно медаль вешать на грудь))
"За удачный проезд по серпантину"
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11051
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 17:37
#757
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Цитата:
alex_60:
о, смена халатов. смешные.

Это ты супруге дома говоришь?)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14149
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 17:41
#758
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Цитата:
abaika95:
Про Украину также кричали На деле пару раз это государство


а что есть такое?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14149
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 17:42
#759
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Цитата:
abaika95:
Зайдет сюда турецкий корпус и


Куат рядом?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23247
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 17:45
#760
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Цитата:
abaika95:
Это ты супруге дома говоришь?)

Наверное - твоей и здесь... :lol: :oops:
Моё мнение может не совпадать,
с твоим... 8-) :-P
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Страница 51 из 51«1...495051
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