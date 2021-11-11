Цитата:
serg kost:
Запретили только провозить энергетический уголь на Украину.
Ой ли?
А до этого ничего не запрещали не ограничивали ввоз И провоз к примеру?
Подумай перед ответом
Цитата:
serg kost:
Нефть через Россию тоже отправляется на экспорт.
Куда?Цитата:
111:
Если перекроет.. Нефть, газ, транспорт, НПЗ, небо, спутники и тд..... Думаю государства как такового у нас не станет вмиг..
О старая байка
Про Украину также кричали
На деле пару раз это государство ещё пошеям надавала России
Цитата:
serg kost:
Россия не дурная такой подарок Китаю делать.
Странно
Постоянно дурная была а тут срочно ум появился?))
Цитата:
111:
Да, Россия в принципе не отдаст весь Казахстан..
а кто ее спрашивать будет?
Зайдет сюда турецкий корпус и плакали российские блицкриги
Против турок у России кишка тонка
Все старыми победами бахвалиься (как сказал Морген) а новые где?
От мелкого горного народа получили что пришлось подарками их закидывать
На нЕбратьев рыпнулись также получили
Бармалеев в Сирии какой год обьявляют что победили?))
Войне конца и края нет
Да грузин один раз победили которые и шибко воевать стремились
Можно медаль вешать на грудь))
"За удачный проезд по серпантину"