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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 49 из 50«1...47484950»
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13896
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 14:44
#721
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Цитата:
serg kost:
А без фекалий можно обойтись на форуме?

Конечно, легко. Все в ваших руках, даже это. ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5216
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 14:46
#722
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Там у нас же по родам нужно распри сперва устроить, а это у нас хорошо получалось испокон веков..
Ну сейчас получается запад и хочет травить жузы, рода и тд, только пока плохо получается..
Если бы получилось хотя бы на 30 процентрв, давно война междуродовая бы шла..
Нации казахов не стало бы само собой.
Там пошли бы бедные кыпшаки, по богаче аргыны, найманы, и еще крен знает сколько родов..
Быстро бы поделили все..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5216
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 14:49
#723
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Цитата:
maxsaf:
Каждый раз когда ты будешь пытаться уколоть меня булавкой - тебя будет сбивать товарный состав, груженый фекалиями.

О..
Ты чем то кого то этим удивил?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5216
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 14:56
#724
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Цитата:
maxsaf:
Все в ваших руках,

Хм..
Товарный состав?
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
613
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 15:25
#725
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Цитата:
maxsaf:

Каждый раз когда ты будешь пытаться уколоть меня булавкой - тебя будет сбивать товарный состав, груженый фекалиями.
---
А не боишься, что тебя самого завалит?! Не, я понимаю, быть тупым - это право выбора каждого. Но быть настолько самоуверенным в своём якобы "интеллектуальном превосходстве"- это чересчур!
ПыСы. Давай, попробуй хоть как-то меня поддеть. Но сначала хотя бы научись писать без ошибок.И выучи родной язык.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5216
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 15:34
#726
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
выучи родной язык.

Индейских ирокезов что ли?
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
613
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 15:35
#727
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Я смотрю, тут некоторым покоя не дают лавры Киселёва и Соловьёва. Доморощенные аналитики всего и вся!Кидает их от анализа количества моркови в супе до анализа международных отношений.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
613
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 15:36
#728
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Для начала пусть украинский выучит. Неудобно же, наверное, на языке оккупанта общаться!
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
613
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 15:39
#729
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Цитата:
111:

Держи, очередной коттеджный посёлок.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
613
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 15:43
#730
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Цитата:
111:

Ещё один.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5216
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 15:44
#731
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
посёлок

Он еще в разработке же
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5216
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 15:45
#732
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Да и дорого
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
613
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 15:49
#733
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Это зрада или перемога? И как это связано с оккупацией Крыма? Аналитики, ждём-с ваших комментариев.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
613
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 15:50
#734
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Цитата:
111:

Он еще в разработке же
---
Вовсю строят.Своими глазами видел.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
613
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 15:51
#735
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Там воздух шикарный! Сосны кругом. Белки бегают.
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Страница 49 из 50«1...47484950»
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