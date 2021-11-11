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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 13896
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 14:44
Цитата:
Конечно, легко. Все в ваших руках, даже это.
serg kost:
А без фекалий можно обойтись на форуме?
А без фекалий можно обойтись на форуме?
Конечно, легко. Все в ваших руках, даже это.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 14:46
Там у нас же по родам нужно распри сперва устроить, а это у нас хорошо получалось испокон веков..
Ну сейчас получается запад и хочет травить жузы, рода и тд, только пока плохо получается..
Если бы получилось хотя бы на 30 процентрв, давно война междуродовая бы шла..
Нации казахов не стало бы само собой.
Там пошли бы бедные кыпшаки, по богаче аргыны, найманы, и еще крен знает сколько родов..
Быстро бы поделили все..
Ну сейчас получается запад и хочет травить жузы, рода и тд, только пока плохо получается..
Если бы получилось хотя бы на 30 процентрв, давно война междуродовая бы шла..
Нации казахов не стало бы само собой.
Там пошли бы бедные кыпшаки, по богаче аргыны, найманы, и еще крен знает сколько родов..
Быстро бы поделили все..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 14:49
Цитата:
О..
Ты чем то кого то этим удивил?
maxsaf:
Каждый раз когда ты будешь пытаться уколоть меня булавкой - тебя будет сбивать товарный состав, груженый фекалиями.
Каждый раз когда ты будешь пытаться уколоть меня булавкой - тебя будет сбивать товарный состав, груженый фекалиями.
О..
Ты чем то кого то этим удивил?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 14:56
Цитата:
Хм..
Товарный состав?
maxsaf:
Все в ваших руках,
Все в ваших руках,
Хм..
Товарный состав?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 15:25
Цитата:
Каждый раз когда ты будешь пытаться уколоть меня булавкой - тебя будет сбивать товарный состав, груженый фекалиями.
---
А не боишься, что тебя самого завалит?! Не, я понимаю, быть тупым - это право выбора каждого. Но быть настолько самоуверенным в своём якобы "интеллектуальном превосходстве"- это чересчур!
ПыСы. Давай, попробуй хоть как-то меня поддеть. Но сначала хотя бы научись писать без ошибок.И выучи родной язык.
maxsaf:
Каждый раз когда ты будешь пытаться уколоть меня булавкой - тебя будет сбивать товарный состав, груженый фекалиями.
---
А не боишься, что тебя самого завалит?! Не, я понимаю, быть тупым - это право выбора каждого. Но быть настолько самоуверенным в своём якобы "интеллектуальном превосходстве"- это чересчур!
ПыСы. Давай, попробуй хоть как-то меня поддеть. Но сначала хотя бы научись писать без ошибок.И выучи родной язык.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 15:34
Цитата:
Индейских ирокезов что ли?
Уже не ваш земляк:
выучи родной язык.
выучи родной язык.
Индейских ирокезов что ли?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 15:35
Я смотрю, тут некоторым покоя не дают лавры Киселёва и Соловьёва. Доморощенные аналитики всего и вся!Кидает их от анализа количества моркови в супе до анализа международных отношений.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 15:36
Для начала пусть украинский выучит. Неудобно же, наверное, на языке оккупанта общаться!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 15:39
Цитата:
Держи, очередной коттеджный посёлок.
111:
Держи, очередной коттеджный посёлок.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 15:43
Цитата:
Ещё один.
111:
Ещё один.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 15:44
Цитата:
Он еще в разработке же
Уже не ваш земляк:
посёлок
посёлок
Он еще в разработке же
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 15:45
Да и дорого
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 15:49
Это зрада или перемога? И как это связано с оккупацией Крыма? Аналитики, ждём-с ваших комментариев.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 15:50
Цитата:
Он еще в разработке же
---
Вовсю строят.Своими глазами видел.
111:
Он еще в разработке же
---
Вовсю строят.Своими глазами видел.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 15:51
Там воздух шикарный! Сосны кругом. Белки бегают.
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