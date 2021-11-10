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О нелегальных майнерах просят сообщать жителей Костанайской области
О нелегальных майнерах просят сообщать жителей Костанайской области
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42803
О нелегальных майнерах просят сообщать жителей Костанайской области
Отправлено: 10.11.21 - 16:44
От действий подпольных майнеров страдают добросовестные потребители, заявляют в территориальном департаменте Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики республики Казахстан по Костанайской области.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 06.09.12
- Сообщений:
- 908
Re: О нелегальных майнерах просят сообщать жителей Костанайской...
Отправлено: 10.11.21 - 16:44
ну да майнинг, врят ли же растущие микрорайоны, увеличение количества электрических бытовых приборов (уровень жизни же растет) и уставшие линии электропередач
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2307
О нелегальных майнерах просят сообщать жителей Костанайской области
Отправлено: 10.11.21 - 17:07
Что значит серые майнеры? Это те кто, ворует электричество? Если у меня Айсик стоит в гараже, подключен к электросети через счетчик, то я какая майнерша - серая или белая? Какая разница энергетикам на что я трачу электричество, если я плачу по счетчику и не ворую ничего? Я купила ваш товар, а уж на что я потрачу купленные киловатты - на майнинг или на тупой обогрев гаража с помощью обогревателя, какая кому разница?
А по факту, сколько новых электростанций появилось в Казахстане за 30 лет независимости? Или майнеры виноваты, что новые генерирующие мощности у нас не строятся?
[Исправлено: юля елиссева, 10.11.2021 - 17:19]
А по факту, сколько новых электростанций появилось в Казахстане за 30 лет независимости? Или майнеры виноваты, что новые генерирующие мощности у нас не строятся?
[Исправлено: юля елиссева, 10.11.2021 - 17:19]
О
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 185
Re: О нелегальных майнерах просят сообщать жителей Костанайской...
Отправлено: 10.11.21 - 17:08
Что только не придумают,чтобы оправдать свою нерасторопность по увеличению выработки электроэнергии
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11048
Re: О нелегальных майнерах просят сообщать жителей Костанайской...
Отправлено: 10.11.21 - 20:37
Что только не придумают чтобы продвинуть идею о АЭС которая ох как нам срочно понадобилась))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 13891
Re: О нелегальных майнерах просят сообщать жителей Костанайской...
Отправлено: 11.11.21 - 10:17
Цитата:
Какая разница телефонистам, сколько времени вы проводите, вся на телефоне? Оказывается есть разница (и это даже регулируется договором с абонентом).
Есть случаи из жизни, когда долгие разговоры прерывались лишь потому, что абоненты висели на проводе часами, а телефонистам казалось, что это просто короткое замыкание в проводах. Или к примеру программа автопрозвона клиентов - при достаточно большом количестве звонков можно и проблем поиметь немало от телефонистов. Может щас и что-то поменялось, я лишь пытаюсь показать, что злоупотребление не приветствуется. Это как открыть кран и лить воду целый день, когда платишь за нее без счетчиков.
юля елиссева:
Какая разница энергетикам на что я трачу электричество, если я плачу по счетчику и не ворую ничего?
Какая разница энергетикам на что я трачу электричество, если я плачу по счетчику и не ворую ничего?
Какая разница телефонистам, сколько времени вы проводите, вся на телефоне? Оказывается есть разница (и это даже регулируется договором с абонентом).
Есть случаи из жизни, когда долгие разговоры прерывались лишь потому, что абоненты висели на проводе часами, а телефонистам казалось, что это просто короткое замыкание в проводах. Или к примеру программа автопрозвона клиентов - при достаточно большом количестве звонков можно и проблем поиметь немало от телефонистов. Может щас и что-то поменялось, я лишь пытаюсь показать, что злоупотребление не приветствуется. Это как открыть кран и лить воду целый день, когда платишь за нее без счетчиков.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2307
О нелегальных майнерах просят сообщать жителей Костанайской области
Отправлено: 11.11.21 - 14:04
Цитата:
Прочитала сейчас информацию, что Казахстан вышел на 2 место в мире по количеству намайненой криптовалюты. Впереди нас только США. А самая крупная майнинговая ферма в нашей стране потребляет электричества больше чем вся Караганда.
Наши энергетики, вместо того, чтобы строить больше электростанций и рубить бабло за счет майнеров, предпочитают с майнерами бороться.
[Исправлено: юля елиссева, 11.11.2021 - 14:09]
maxsaf:так у меня оплата как раз по строго по счетчику.
Это как открыть кран и лить воду целый день, когда платишь за нее без счетчиков.
Это как открыть кран и лить воду целый день, когда платишь за нее без счетчиков.
Прочитала сейчас информацию, что Казахстан вышел на 2 место в мире по количеству намайненой криптовалюты. Впереди нас только США. А самая крупная майнинговая ферма в нашей стране потребляет электричества больше чем вся Караганда.
Наши энергетики, вместо того, чтобы строить больше электростанций и рубить бабло за счет майнеров, предпочитают с майнерами бороться.
[Исправлено: юля елиссева, 11.11.2021 - 14:09]
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 746
Re: О нелегальных майнерах просят сообщать жителей Костанайской...
Отправлено: 11.11.21 - 14:19
Стоп,ребята,вы же сами недавно говорили что пусть бизнес развивается и больше потребляет энергии,вы же на этом зарабатываете или как,я не пойму. Так и скажите,что в момент перехода энергоорганизации к частникам всё было разворованно и не понять зачем вообще перешло от гос-ва к множеству частников/посредников(хотя все всё понимают)! Никто вкладываться в ремонт и запас не хочет,отсюда поломки и аварии. Просто сказочные .....
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