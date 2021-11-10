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≡ О нелегальных майнерах просят сообщать жителей Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42803
О нелегальных майнерах просят сообщать жителей Костанайской области
Отправлено: 10.11.21 - 16:44
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От действий подпольных майнеров страдают добросовестные потребители, заявляют в территориальном департаменте Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики республики Казахстан по Костанайской области.
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
908
Re: О нелегальных майнерах просят сообщать жителей Костанайской...
Отправлено: 10.11.21 - 16:44
#1
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ну да майнинг, врят ли же растущие микрорайоны, увеличение количества электрических бытовых приборов (уровень жизни же растет) и уставшие линии электропередач
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2307
О нелегальных майнерах просят сообщать жителей Костанайской области
Отправлено: 10.11.21 - 17:07
#2
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Что значит серые майнеры? Это те кто, ворует электричество? Если у меня Айсик стоит в гараже, подключен к электросети через счетчик, то я какая майнерша - серая или белая? Какая разница энергетикам на что я трачу электричество, если я плачу по счетчику и не ворую ничего? Я купила ваш товар, а уж на что я потрачу купленные киловатты - на майнинг или на тупой обогрев гаража с помощью обогревателя, какая кому разница?
А по факту, сколько новых электростанций появилось в Казахстане за 30 лет независимости? Или майнеры виноваты, что новые генерирующие мощности у нас не строятся?

[Исправлено: юля елиссева, 10.11.2021 - 17:19]
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
185
Re: О нелегальных майнерах просят сообщать жителей Костанайской...
Отправлено: 10.11.21 - 17:08
#3
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Что только не придумают,чтобы оправдать свою нерасторопность по увеличению выработки электроэнергии
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11048
Re: О нелегальных майнерах просят сообщать жителей Костанайской...
Отправлено: 10.11.21 - 20:37
#4
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Что только не придумают чтобы продвинуть идею о АЭС которая ох как нам срочно понадобилась))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13891
Re: О нелегальных майнерах просят сообщать жителей Костанайской...
Отправлено: 11.11.21 - 10:17
#5
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Цитата:
юля елиссева:
Какая разница энергетикам на что я трачу электричество, если я плачу по счетчику и не ворую ничего?

Какая разница телефонистам, сколько времени вы проводите, вся на телефоне? Оказывается есть разница (и это даже регулируется договором с абонентом).
Есть случаи из жизни, когда долгие разговоры прерывались лишь потому, что абоненты висели на проводе часами, а телефонистам казалось, что это просто короткое замыкание в проводах. Или к примеру программа автопрозвона клиентов - при достаточно большом количестве звонков можно и проблем поиметь немало от телефонистов. Может щас и что-то поменялось, я лишь пытаюсь показать, что злоупотребление не приветствуется. Это как открыть кран и лить воду целый день, когда платишь за нее без счетчиков.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2307
О нелегальных майнерах просят сообщать жителей Костанайской области
Отправлено: 11.11.21 - 14:04
#6
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Цитата:
maxsaf:
Это как открыть кран и лить воду целый день, когда платишь за нее без счетчиков.
так у меня оплата как раз по строго по счетчику.
Прочитала сейчас информацию, что Казахстан вышел на 2 место в мире по количеству намайненой криптовалюты. Впереди нас только США. А самая крупная майнинговая ферма в нашей стране потребляет электричества больше чем вся Караганда.
Наши энергетики, вместо того, чтобы строить больше электростанций и рубить бабло за счет майнеров, предпочитают с майнерами бороться.

[Исправлено: юля елиссева, 11.11.2021 - 14:09]
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
746
Re: О нелегальных майнерах просят сообщать жителей Костанайской...
Отправлено: 11.11.21 - 14:19
#7
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Стоп,ребята,вы же сами недавно говорили что пусть бизнес развивается и больше потребляет энергии,вы же на этом зарабатываете или как,я не пойму. Так и скажите,что в момент перехода энергоорганизации к частникам всё было разворованно и не понять зачем вообще перешло от гос-ва к множеству частников/посредников(хотя все всё понимают)! Никто вкладываться в ремонт и запас не хочет,отсюда поломки и аварии. Просто сказочные .....
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