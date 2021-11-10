Отправлено: - 10:17

юля елиссева:

Какая разница энергетикам на что я трачу электричество, если я плачу по счетчику и не ворую ничего?

Цитата:Какая разница телефонистам, сколько времени вы проводите, вся на телефоне? Оказывается есть разница (и это даже регулируется договором с абонентом).Есть случаи из жизни, когда долгие разговоры прерывались лишь потому, что абоненты висели на проводе часами, а телефонистам казалось, что это просто короткое замыкание в проводах. Или к примеру программа автопрозвона клиентов - при достаточно большом количестве звонков можно и проблем поиметь немало от телефонистов. Может щас и что-то поменялось, я лишь пытаюсь показать, что злоупотребление не приветствуется. Это как открыть кран и лить воду целый день, когда платишь за нее без счетчиков.