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≡ Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Тобыле
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42803
Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Тобыле
Отправлено: 10.11.21 - 17:02
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На ней жители и гости Костанайского района смогут приобрести сельскохозяйственную продукцию, мясомолочную, плодоовощную и продукцию местных товаропроизводителей по ценам ниже рыночных на 20-30 %.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14135
Re: Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Тобыле
Отправлено: 10.11.21 - 17:02
#1
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Добринцов яйца выставит наверное.
со складской.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4363
Re: Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Тобыле
Отправлено: 10.11.21 - 17:48
#2
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Цитата:
alex_60:

-- Ну не твои же? :-P
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
292
Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Тобыле
Отправлено: 11.11.21 - 13:42
#3
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Как туда добираться городским пенсионерам? НИИ отказался предоставлять свой павильон?

[Исправлено: Доктор СИЗШ, 11.11.2021 - 13:43]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
508
Re: Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Тобыле
Отправлено: 11.11.21 - 14:17
#4
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Как туда добираться городским пенсионерам?


Не переживай! Костанайские пенсионеры будут на ярмарке раньше чем пенсионеры с г.Тобыл!
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