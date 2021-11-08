Отправлено: - 14:22

Доктор СИЗШ:

Ничего не надо было делать. От слова совсем! Это такие ситуации, которые разрешаются сами по себе!

Цитата:Это по принципу...Друзьям раздайте по ружью.Ведь храбрецы средь них найдутся-Друзьям раздайте по ружью,И дураки переведутся.