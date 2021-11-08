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≡ «Он позарился на мою жену, на святое» - Приговор по делу об убийстве из-за ревности вынесли в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42803
«Он позарился на мою жену, на святое» - Приговор по делу об убийстве из-за ревности вынесли в Костанае
Отправлено: 08.11.21 - 12:33
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Приговор по делу жителя Аулиекольского района Эдуарда ГАЛЕЕВА, обвиняемого в убийстве своего друга Сергея Перервы, вынесли сегодня, 8 ноября, в СМУС Костанайской области.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11048
Re: «Он позарился на мою жену, на святое» - Приговор по делу об...
Отправлено: 08.11.21 - 12:33
#1
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Родственники сталкера чтоли поскандалили
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11048
«Он позарился на мою жену, на святое» - Приговор по делу об убийстве из-за ревности вынесли в Костанае
Отправлено: 08.11.21 - 12:33
#2
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Повтор

[Исправлено: abaika95, 08.11.2021 - 12:34]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5197
«Он позарился на мою жену, на святое» - Приговор по делу об убийстве из-за ревности вынесли в Костанае
Отправлено: 08.11.21 - 13:28
#3
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Зато останется мужиком..

[Исправлено: 111, 08.11.2021 - 13:29]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10728
«Он позарился на мою жену, на святое» - Приговор по делу об убийстве из-за ревности вынесли в Костанае
Отправлено: 08.11.21 - 18:55
#4
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Ошибка

[Исправлено: Vit, 08.11.2021 - 18:47]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
508
Re: «Он позарился на мою жену, на святое» - Приговор по делу об...
Отправлено: 08.11.21 - 19:37
#5
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Цитата:
Vit:
Убить слабую женщину разве это показатель настоящего мужика?


А кто тут женщину убивал? И вообще какую женщину убили или я что то пропустила?

Цитата:
Тот пришел к супругам и включил диктофон

Источник:


Явно брат Николай брат Анастасии Гиниятовой зуб имел на своего зятя Эдуарда Галеева, раз так подготовлено пришёл с диктофоном к Анастасии.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10728
«Он позарился на мою жену, на святое» - Приговор по делу об убийстве из-за ревности вынесли в Костанае
Отправлено: 08.11.21 - 19:46
#6
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

Упс. Читал другую статью а скинул сюда. Щас исправлю
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
292
«Он позарился на мою жену, на святое» - Приговор по делу об убийстве из-за ревности вынесли в Костанае
Отправлено: 11.11.21 - 13:37
#7
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Ничего не надо было делать. От слова совсем! Это такие ситуации, которые разрешаются сами по себе! Жизнь себе испортил, что будет делать, когда выйдет из тюрьмы?

[Исправлено: Доктор СИЗШ, 11.11.2021 - 13:39]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
508
Re: «Он позарился на мою жену, на святое» - Приговор по делу об...
Отправлено: 11.11.21 - 14:22
#8
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Ничего не надо было делать. От слова совсем! Это такие ситуации, которые разрешаются сами по себе!


Это по принципу...
Друзьям раздайте по ружью.
Ведь храбрецы средь них найдутся
-Друзьям раздайте по ружью,
И дураки переведутся.
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