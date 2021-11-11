Так что мне говорить не надо, а раньше было так, теперь будет по другому.. Я в свое время уже побывал там где побывал, и даже в детстве меня в Кзылту закинуло.. Там год учившись на одни пятерки, говорил только на русском.. Даже на класс выше хотели перевести тогда.. Но судьба.. Выкрали меня и потом привет Осиновка, там русские, хотя в Абае где учились, там казахов было много, но говорили на русском уже..
От просветления зависит больше, чем от диаметра линзы. Если не пишет Левенгук подробной информации об изделии, то лучше не брать. Цитата:
111: асферическими линзами. Не знаю что это такое, но написано что это лучше.
Асферические это линзы со сложной поверхностью. Раньше их вытачивали из стекла, и они были сильно дорогие. Сейчас их штампуют из пластика. Эти линзы улучшают прохождение света своей формой. А просветление уменьшает паразитные засветки и рассеивание света.
Уже не ваш земляк: То есть до того, как я об этом написал, ты не знал, что существуют тараканы и мигранты? Об этом не написали в Википедии?!
Не перекручивай. Я знал прекрасно и о мигрантах и о тараканах, но не знал об их симбиозе с "неземляками". В википедии этого нет, к сожалению, а может и к счастью. Каждый раз когда ты будешь пытаться уколоть меня булавкой - тебя будет сбивать товарный состав, груженый фекалиями. Когда тебе это надоест - дай знать. Заметь, я тебя вообще не трогаю, первый не начинаю, мне вообще фиолетово, есть ты или тебя нету.
Официально заявляю Гога не хомяк Темболее не хомяк из клетки Я был не прав что сравнил его хамство с наездами хомяка из клетки Нет когда гога хамит он словно берсерк!! Все дрожат от его хамства Так и есть
maxsaf: Все что надо знать о ненадобности русского в казахстане:
Ай россиянам все что угодно наговорить можно)) Всеровно они не поймут) Цитата:
Victor Yang: Очень показательны комментарии на казахском языке в русской раскладке. То есть даже раскладку казахского языка настраивать не нужно потому что...
Потомучто вполне можно допустить что пишут это не казахи а ребята из Охта центр или Крещатик-база))) Можно допустить?
Цитата:
elektron: Вот тут только один вопрос, а НАКРЕНА всё это было нужно? Уйти от кириллицы? Так пжлст - арабская письменность существовала же уже в природе казахского языка. Нет же латиницу подавай?
Чтобы тут вообще русские взвыли? Латиницу то не понимают а тут арабская вязь) Темболее латиница чисто геополитика Нам арабы не нужны К туркам сближение идёт Формируют проект культурного единства Туркестана как базы для создания ТЭС-туранского экономического союза Казахстану нужен выход на Европу который Россия сейчас закрыла А для этого нужно налаживать хороший контакт с Азербайджаном и Турцией что впринципе уже и происходит Кое кому это не нравится вот и истерит лавров с царьгадом))
И карабахская война в прошлом году все из этой же серии Азеры хотят пробить коридор для единой границы с Турцией И млрд вливания Казахстана в деревню Туркестан из которой сейчас Дубай лепят Казахстану нужен открытый рынок сбыта и дешёвый рынок импорта Пока нам Россия воздух перекрывает по всем фронтам
abaika95: Пока нам Россия воздух перекрывает по всем фронтам
Запретили только провозить энергетический уголь на Украину. Но это после всё усиливающихся обстрелов ДЛНР. При этом коксующийся уголь для металлургии отправлять на Украину можно. И привел этот запрет к тому, что Киев попросил Донбасс о коммерческих поставках угля и электроэнергии То есть, в перспективе к снижению военной напряжённости. Я думаю, с Казахстаном этот вопрос тоже обсуждали, и наши политики вряд ли были против. По остальному вроде запретов нет. Рошен в полный рост продаётся. Нефть через Россию тоже отправляется на экспорт.
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