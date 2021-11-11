Отправлено: - 13:04

maxsaf: Все что надо знать о ненадобности русского в казахстане:

Victor Yang:

Очень показательны комментарии на казахском языке в русской раскладке. То есть даже раскладку казахского языка настраивать не нужно потому что...

elektron:

Вот тут только один вопрос, а НАКРЕНА всё это было нужно? Уйти от кириллицы? Так пжлст - арабская письменность существовала же уже в природе казахского языка. Нет же латиницу подавай?

Цитата:Ай россиянам все что угодно наговорить можно)) Всеровно они не поймут)Цитата:Потомучто вполне можно допустить что пишут это не казахи а ребята из Охта центр или Крещатик-база)))Можно допустить?Цитата:Чтобы тут вообще русские взвыли? Латиницу то не понимают а тут арабская вязь)Темболее латиница чисто геополитикаНам арабы не нужныК туркам сближение идётФормируют проект культурного единства Туркестана как базы для создания ТЭС-туранского экономического союзаКазахстану нужен выход на Европу который Россия сейчас закрылаА для этого нужно налаживать хороший контакт с Азербайджаном и Турцией что впринципе уже и происходитКое кому это не нравится вот и истерит лавров с царьгадом))