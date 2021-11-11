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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 48 из 48«1...464748
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5197
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 11:02
#706
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Так что мне говорить не надо, а раньше было так, теперь будет по другому..
Я в свое время уже побывал там где побывал, и даже в детстве меня в Кзылту закинуло..
Там год учившись на одни пятерки, говорил только на русском..
Даже на класс выше хотели перевести тогда..
Но судьба..
Выкрали меня и потом привет Осиновка, там русские, хотя в Абае где учились, там казахов было много, но говорили на русском уже..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13891
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 11:22
#707
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Мне вот что интересно - а если бы не было Википедии, то как бы умничали некоторые?! Ну, которым учить что-либо лень?

А если бы не было интернета, я бы знать не знал, что можно прекрасно жить и с мигрантами и с тараканами одновременно. К счастью, есть и смартфоны, и интернет, и википедия, ну так а че не пользоваться? ;-)
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
605
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 11:40
#708
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Цитата:
maxsaf:

То есть до того, как я об этом написал, ты не знал, что существуют тараканы и мигранты? Об этом не написали в Википедии?!
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
605
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 11:41
#709
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Да,узок кругозор у некоторых.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5197
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 11:46
#710
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Где этот, дробь2, ждет когда 30ку оформят...
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
520
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 11:58
#711
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Цитата:
111: чем больше диаметр линзы, тем больше свет.

От просветления зависит больше, чем от диаметра линзы. Если не пишет Левенгук подробной информации об изделии, то лучше не брать.
Цитата:
111:
асферическими линзами. Не знаю что это такое, но написано что это лучше.

Асферические это линзы со сложной поверхностью.
Раньше их вытачивали из стекла, и они были сильно дорогие.
Сейчас их штампуют из пластика.
Эти линзы улучшают прохождение света своей формой.
А просветление уменьшает паразитные засветки и рассеивание света.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13891
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 12:19
#712
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
То есть до того, как я об этом написал, ты не знал, что существуют тараканы и мигранты? Об этом не написали в Википедии?!

Не перекручивай. Я знал прекрасно и о мигрантах и о тараканах, но не знал об их симбиозе с "неземляками". В википедии этого нет, к сожалению, а может и к счастью. Каждый раз когда ты будешь пытаться уколоть меня булавкой - тебя будет сбивать товарный состав, груженый фекалиями. Когда тебе это надоест - дай знать. Заметь, я тебя вообще не трогаю, первый не начинаю, мне вообще фиолетово, есть ты или тебя нету.

[Исправлено: maxsaf, 11.11.2021 - 12:23]
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
520
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 12:50
#713
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Цитата:
maxsaf:
тебя будет сбивать товарный состав, груженый фекалиями.

А без фекалий можно обойтись на форуме?
Тут же собрались только интеллигентные люди.
Ассенизаторов здесь не нужно.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11048
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 12:56
#714
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Официально заявляю
Гога не хомяк
Темболее не хомяк из клетки
Я был не прав что сравнил его хамство с наездами хомяка из клетки
Нет когда гога хамит он словно берсерк!! Все дрожат от его хамства
Так и есть
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11048
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 13:04
#715
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Цитата:
maxsaf: Все что надо знать о ненадобности русского в казахстане:
Ай россиянам все что угодно наговорить можно)) Всеровно они не поймут)
Цитата:
Victor Yang:
Очень показательны комментарии на казахском языке в русской раскладке. То есть даже раскладку казахского языка настраивать не нужно потому что...

Потомучто вполне можно допустить что пишут это не казахи а ребята из Охта центр или Крещатик-база)))
Можно допустить?

Цитата:
elektron:
Вот тут только один вопрос, а НАКРЕНА всё это было нужно? Уйти от кириллицы? Так пжлст - арабская письменность существовала же уже в природе казахского языка. Нет же латиницу подавай?

Чтобы тут вообще русские взвыли? Латиницу то не понимают а тут арабская вязь)
Темболее латиница чисто геополитика
Нам арабы не нужны
К туркам сближение идёт
Формируют проект культурного единства Туркестана как базы для создания ТЭС-туранского экономического союза
Казахстану нужен выход на Европу который Россия сейчас закрыла
А для этого нужно налаживать хороший контакт с Азербайджаном и Турцией что впринципе уже и происходит
Кое кому это не нравится вот и истерит лавров с царьгадом))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11048
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 13:09
#716
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И карабахская война в прошлом году все из этой же серии
Азеры хотят пробить коридор для единой границы с Турцией
И млрд вливания Казахстана в деревню Туркестан из которой сейчас Дубай лепят
Казахстану нужен открытый рынок сбыта и дешёвый рынок импорта
Пока нам Россия воздух перекрывает по всем фронтам
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
520
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 13:32
#717
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Цитата:
abaika95:
Пока нам Россия воздух перекрывает по всем фронтам

Запретили только провозить энергетический уголь на Украину. Но это после всё усиливающихся обстрелов ДЛНР. При этом коксующийся уголь для металлургии отправлять на Украину можно.
И привел этот запрет к тому, что Киев попросил Донбасс о коммерческих поставках угля и электроэнергии
То есть, в перспективе к снижению военной напряжённости.
Я думаю, с Казахстаном этот вопрос тоже обсуждали, и наши политики вряд ли были против.
По остальному вроде запретов нет. Рошен в полный рост продаётся. Нефть через Россию тоже отправляется на экспорт.
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