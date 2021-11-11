Отправлено: - 10:34

maxsaf:

Пишут, что тебе туго прийдется в самое ближайшее время - так что бронируй место на курсах

Цитата:Мне уже это с начала 90х пишут и пишут..Сперва торгайцы, потом оралмане, потом приезжие с югов, сейчас ты вот..Ну вас писателей полно..А кушать хочется..