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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 07:46
Цитата:
А че не 100500 градусов?)
111:
эти штуки стоят с углами что то 450 градусов
эти штуки стоят с углами что то 450 градусов
А че не 100500 градусов?)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 518
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 10:06
Просветление оптики в двух словах:
В бинокле может быть не одна линза, и не две, а десяток. Склеенные в элементы, или отдельные.
Каждая граница "стекло-воздух" рассеивает проходящий свет.
От этого страдает не только яркость картинки, но и резкость. Яркость может теряться в несколько раз.
Чтобы этого избежать, наносят очень дорогие корректирующие слои. Они помогают улучшить яркость и резкость оптики.
Корректирующие слои могут наноситься и внутри бинокля, на границах внутренних линз. Но это на качественных и дорогих изделиях.
И о пластике. Линзы из него легче и дешевле в производстве. Но пластик со временем постепенно мутнеет.
Стеклянные линзы дороже, и бинокль с ними тяжелее, но не мутнеют.
В бинокле может быть не одна линза, и не две, а десяток. Склеенные в элементы, или отдельные.
Каждая граница "стекло-воздух" рассеивает проходящий свет.
От этого страдает не только яркость картинки, но и резкость. Яркость может теряться в несколько раз.
Чтобы этого избежать, наносят очень дорогие корректирующие слои. Они помогают улучшить яркость и резкость оптики.
Корректирующие слои могут наноситься и внутри бинокля, на границах внутренних линз. Но это на качественных и дорогих изделиях.
И о пластике. Линзы из него легче и дешевле в производстве. Но пластик со временем постепенно мутнеет.
Стеклянные линзы дороже, и бинокль с ними тяжелее, но не мутнеют.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 518
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 10:08
Для поиграться можно взять что-то недорогое.
А вот для охоты или шпионажа уже посерьёзнее
А вот для охоты или шпионажа уже посерьёзнее
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 10:11
Цитата:
НаВикипедился до утра наконец?
Ну 45 градусов и?
Я же не спец по призмам или пентапризмам, так, от чего там все зависит, а зависит от всего и этого тоже..
maxsaf:
че не 100500 градусов?)
че не 100500 градусов?)
НаВикипедился до утра наконец?
Ну 45 градусов и?
Я же не спец по призмам или пентапризмам, так, от чего там все зависит, а зависит от всего и этого тоже..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 10:16
Цитата:
Я проще выбрал, чем больше диаметр линзы, тем больше свет.
Потому думаю выбрать диаметр на 50.
Ну призма итальяшки Порро..
Но одно из главных для меня настройка диоптрий, как она настраивается именно на Никоне..
На Левенгуке то понятно, а вот там не пойму..
Но может Ливенгук 10*50 и возьму, дешевле главно..
serg kost:
Просветление
Просветление
Я проще выбрал, чем больше диаметр линзы, тем больше свет.
Потому думаю выбрать диаметр на 50.
Ну призма итальяшки Порро..
Но одно из главных для меня настройка диоптрий, как она настраивается именно на Никоне..
На Левенгуке то понятно, а вот там не пойму..
Но может Ливенгук 10*50 и возьму, дешевле главно..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 10:23
Цитата:
Ну навикипедился, и?
111:
НаВикипедился до утра наконец? Ну 45 градусов и?
НаВикипедился до утра наконец? Ну 45 градусов и?
Ну навикипедился, и?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 10:28
Цитата:
Нет, википедии не читаю, читаю чем отличается.
Например асферическими линзами.
Не знаю что это такое, но написано что это лучше.
Но Никон есть Никон..
Или Кэнон, тот еще дороже..
Просто у нас ценники на них конские.
А ты че, там в Википедии пишут?
Что там с языками и Куатом?
maxsaf:
навикипедился,
навикипедился,
Нет, википедии не читаю, читаю чем отличается.
Например асферическими линзами.
Не знаю что это такое, но написано что это лучше.
Но Никон есть Никон..
Или Кэнон, тот еще дороже..
Просто у нас ценники на них конские.
А ты че, там в Википедии пишут?
Что там с языками и Куатом?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 10:31
Цитата:
Пишут, что тебе туго прийдется в самое ближайшее время - так что бронируй место на курсах, а через бинокль учебники будешь читать
111:
Что там с языками и Куатом?
Что там с языками и Куатом?
Пишут, что тебе туго прийдется в самое ближайшее время - так что бронируй место на курсах, а через бинокль учебники будешь читать
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 10:34
Цитата:
Мне уже это с начала 90х пишут и пишут..
Сперва торгайцы, потом оралмане, потом приезжие с югов, сейчас ты вот..
Ну вас писателей полно..
А кушать хочется..
maxsaf:
Пишут, что тебе туго прийдется в самое ближайшее время - так что бронируй место на курсах
Пишут, что тебе туго прийдется в самое ближайшее время - так что бронируй место на курсах
Мне уже это с начала 90х пишут и пишут..
Сперва торгайцы, потом оралмане, потом приезжие с югов, сейчас ты вот..
Ну вас писателей полно..
А кушать хочется..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 10:42
Цитата:
В то время Куат наверное еще в Кустанае жил на клуб строитель. И не думал даже за тебя как следует взяться. А теперь любимая многими отговорка - "что раз сами казахи не знают казахский, то и я не буду учить" мешает ему зарабатывать кэш. Так что готовься
111:
Мне уже это с начала 90х пишут и пишут.. Сперва торгайцы, потом оралмане, потом приезжие с югов, сейчас ты вот.. Ну вас писателей полно.. А кушать хочется..
Мне уже это с начала 90х пишут и пишут.. Сперва торгайцы, потом оралмане, потом приезжие с югов, сейчас ты вот.. Ну вас писателей полно.. А кушать хочется..
В то время Куат наверное еще в Кустанае жил на клуб строитель. И не думал даже за тебя как следует взяться. А теперь любимая многими отговорка - "что раз сами казахи не знают казахский, то и я не буду учить" мешает ему зарабатывать кэш. Так что готовься
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 10:49
Цитата:
Вот тут только один вопрос, а НАКРЕНА всё это было нужно?
---
Есть такой грех, один из семи смертных - ГОРДЫНЯ! Вот у НАНа и случился такой грех.
elektron:
Вот тут только один вопрос, а НАКРЕНА всё это было нужно?
---
Есть такой грех, один из семи смертных - ГОРДЫНЯ! Вот у НАНа и случился такой грех.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 10:50
Цитата:
В то время были другие..
Например когда я встретился на остановке в 10 вечера с какими то огромными парнями и говорил по русски, с ними общающимися по казахски,и потом пересев в троллейбус начали типа знакомиться..
И один из них был Риза..
Темно, я и они..
Поверь, тогда ощущения были совершенно другими .
maxsaf:
В то время Куат наверное еще в Кустанае жил на клуб
В то время Куат наверное еще в Кустанае жил на клуб
В то время были другие..
Например когда я встретился на остановке в 10 вечера с какими то огромными парнями и говорил по русски, с ними общающимися по казахски,и потом пересев в троллейбус начали типа знакомиться..
И один из них был Риза..
Темно, я и они..
Поверь, тогда ощущения были совершенно другими .
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 10:53
Первый вопрос забыл какой, это не важно, но второй, почему говоришь на русском..
И..
Да ничего, думал получу и все, но не струхну..
Там конечно, с боксерманами я бы от одного удара улетел..
Но главное не бояться..
Впоследствии сдружились..
Я шала казак и он, говорящий на казахском..
Год наверно 1989й или раньше..
[Исправлено: 111, 11.11.2021 - 10:55]
И..
Да ничего, думал получу и все, но не струхну..
Там конечно, с боксерманами я бы от одного удара улетел..
Но главное не бояться..
Впоследствии сдружились..
Я шала казак и он, говорящий на казахском..
Год наверно 1989й или раньше..
[Исправлено: 111, 11.11.2021 - 10:55]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 10:57
Проходить практику на мастера строителя попросился в Бестау..
Кто то может знает что это такое..
А там было несколько русских семей, но все говорили на казахском..
И я один среди казахов говорил только по русски..
Я вообще там один говорил по русски..
Кто то может знает что это такое..
А там было несколько русских семей, но все говорили на казахском..
И я один среди казахов говорил только по русски..
Я вообще там один говорил по русски..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 10:58
Мне вот что интересно - а если бы не было Википедии, то как бы умничали некоторые?! Ну, которым учить что-либо лень?
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