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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 47 из 48«1...45464748»
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13890
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 07:46
#691
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Цитата:
111:
эти штуки стоят с углами что то 450 градусов

А че не 100500 градусов?)
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
518
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 10:06
#692
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Просветление оптики в двух словах:
В бинокле может быть не одна линза, и не две, а десяток. Склеенные в элементы, или отдельные.
Каждая граница "стекло-воздух" рассеивает проходящий свет.
От этого страдает не только яркость картинки, но и резкость. Яркость может теряться в несколько раз.
Чтобы этого избежать, наносят очень дорогие корректирующие слои. Они помогают улучшить яркость и резкость оптики.
Корректирующие слои могут наноситься и внутри бинокля, на границах внутренних линз. Но это на качественных и дорогих изделиях.
И о пластике. Линзы из него легче и дешевле в производстве. Но пластик со временем постепенно мутнеет.
Стеклянные линзы дороже, и бинокль с ними тяжелее, но не мутнеют.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
518
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 10:08
#693
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Для поиграться можно взять что-то недорогое.
А вот для охоты или шпионажа уже посерьёзнее
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5197
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 10:11
#694
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Цитата:
maxsaf:
че не 100500 градусов?)

НаВикипедился до утра наконец?
Ну 45 градусов и?
Я же не спец по призмам или пентапризмам, так, от чего там все зависит, а зависит от всего и этого тоже..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5197
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 10:16
#695
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Цитата:
serg kost:
Просветление

Я проще выбрал, чем больше диаметр линзы, тем больше свет.
Потому думаю выбрать диаметр на 50.
Ну призма итальяшки Порро..
Но одно из главных для меня настройка диоптрий, как она настраивается именно на Никоне..
На Левенгуке то понятно, а вот там не пойму..
Но может Ливенгук 10*50 и возьму, дешевле главно..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13890
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 10:23
#696
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Цитата:
111:
НаВикипедился до утра наконец? Ну 45 градусов и?

Ну навикипедился, и? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5197
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 10:28
#697
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Цитата:
maxsaf:
навикипедился,

Нет, википедии не читаю, читаю чем отличается.
Например асферическими линзами.
Не знаю что это такое, но написано что это лучше.
Но Никон есть Никон..
Или Кэнон, тот еще дороже..
Просто у нас ценники на них конские.
А ты че, там в Википедии пишут?
Что там с языками и Куатом?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13890
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 10:31
#698
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Цитата:
111:
Что там с языками и Куатом?

Пишут, что тебе туго прийдется в самое ближайшее время - так что бронируй место на курсах, а через бинокль учебники будешь читать :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5197
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 10:34
#699
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Цитата:
maxsaf:
Пишут, что тебе туго прийдется в самое ближайшее время - так что бронируй место на курсах

Мне уже это с начала 90х пишут и пишут..
Сперва торгайцы, потом оралмане, потом приезжие с югов, сейчас ты вот..
Ну вас писателей полно..
А кушать хочется..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13890
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 10:42
#700
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Цитата:
111:
Мне уже это с начала 90х пишут и пишут.. Сперва торгайцы, потом оралмане, потом приезжие с югов, сейчас ты вот.. Ну вас писателей полно.. А кушать хочется..

В то время Куат наверное еще в Кустанае жил на клуб строитель. И не думал даже за тебя как следует взяться. А теперь любимая многими отговорка - "что раз сами казахи не знают казахский, то и я не буду учить" мешает ему зарабатывать кэш. Так что готовься ;-)
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
605
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 10:49
#701
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Цитата:
elektron:

Вот тут только один вопрос, а НАКРЕНА всё это было нужно?
---
Есть такой грех, один из семи смертных - ГОРДЫНЯ! Вот у НАНа и случился такой грех.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5197
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 10:50
#702
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Цитата:
maxsaf:
В то время Куат наверное еще в Кустанае жил на клуб

В то время были другие..
Например когда я встретился на остановке в 10 вечера с какими то огромными парнями и говорил по русски, с ними общающимися по казахски,и потом пересев в троллейбус начали типа знакомиться..
И один из них был Риза..
Темно, я и они..
Поверь, тогда ощущения были совершенно другими .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5197
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 10:53
#703
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Первый вопрос забыл какой, это не важно, но второй, почему говоришь на русском..
И..
Да ничего, думал получу и все, но не струхну..
Там конечно, с боксерманами я бы от одного удара улетел..
Но главное не бояться..
Впоследствии сдружились..
Я шала казак и он, говорящий на казахском..
Год наверно 1989й или раньше..

[Исправлено: 111, 11.11.2021 - 10:55]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5197
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 10:57
#704
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Проходить практику на мастера строителя попросился в Бестау..
Кто то может знает что это такое..
А там было несколько русских семей, но все говорили на казахском..
И я один среди казахов говорил только по русски..
Я вообще там один говорил по русски..
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
605
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 10:58
#705
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Мне вот что интересно - а если бы не было Википедии, то как бы умничали некоторые?! Ну, которым учить что-либо лень?
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Страница 47 из 48«1...45464748»
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