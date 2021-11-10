Отправлено: - 10:14

Маркс:

Пошли мы к нему, спрашиваем: - Как так получается, что мы платим налоги, а ты нет? - А у вас продавцы деньги принимают платежом или переводом? - Платежом! - А у меня переводом!

Маркс:

дрыхнет до обеда,

Цитата:Я переводом вообще не принимал,POSterminal Сбербанка поставил ещё 2 года назад,после этого как только появился QR код от каспий,я оин из первых в ЗТБ начал принимать платежи,сначала на смарфон,потом банк установил свой терминал.Так что мимоЦитата:Кто дрыхнет до обеда,тот и пашет до 12 ночи.Кстати не до обеда ,сейчас вот 10 утра,а я уже на ваши паскведи отвечаю