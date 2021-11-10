Прогноз на 5 дней
ясно-3°C
  • 765 мм рт.ст.
  • 74% влажность
  • С, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В мобильных переводах появится новая функция - вице-министр
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42801
В мобильных переводах появится новая функция - вице-министр
Отправлено: 10.11.21 - 15:56
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После принятия поправок, регулирующих мобильные переводы предпринимателям, в банковских приложениях должна появиться новая функция. Об этом сообщил вице-министр финансов Марат Султангазиев.
Читать новость

antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
908
Re: В мобильных переводах появится новая функция - вице-министр
Отправлено: 10.11.21 - 15:56
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все верно.
Чтобы потом не спрашивали почему я переводил этому человеку деньги и еще налогами обложили эти переводы. А это ведь любимая жена , которой дал денег)
Или друг которого поздравил с днем рождения )
Профайл
О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
185
Re: В мобильных переводах появится новая функция - вице-министр
Отправлено: 10.11.21 - 17:05
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже чувствую как наше любимое государство шарит своей загребущей рукой в моих карманах
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5187
Re: В мобильных переводах появится новая функция - вице-министр
Отправлено: 10.11.21 - 18:32
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо начать с ярмарок, там сплошь переводы, антисанитария...
Когда им выгодно, на это не смотрят..
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4916
Re: В мобильных переводах появится новая функция - вице-министр
Отправлено: 11.11.21 - 03:16
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Люди показывают какие-то доходы и с них платят налоги, патенты и прочее, чего ещё им надо? Как всегда Не там ищете, вы прекрасно знаете где искать...
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 53, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 53
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS