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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 46 из 46«1...444546
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5187
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 01:15
#676
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Думал тут погранцы были, за желтолицыми наблюдали с собаками..
Никто не служил...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5187
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 01:17
#677
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Уже и немецкий выбрал, Брещер или как его, но отзывы хорошие только до 2006го года.
Потом когда китаезы у них в е там выкупили, керня какая то, не выдерживаются немецкие стандарты..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13883
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 01:18
#678
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Цитата:
Victor Yang:
специфические буквы расположены на цифровой клавиатуре.

Ну а куда их столько распихать?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14515
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 01:19
#679
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Цитата:
elektron:
Ну это программное решение, можно изменить при желании.

Клавиши добавить? Тут именно эта проблема.
Цитата:
111:
Бинокль выбираю, никон или китайский в два раза дешевле, 10*50

Ааа. А зачем, если не секрет?
Вот с одной стороны, у Никона часть цены за бренд идёт и если китайский не откровенный дешмарь, то он уступать ничем не будет. С другой стороны - это лотерея, а Никон, всё-таки, - это надёжность.

Я тоже когда не дешёвую вещь выбираю - долго это делаю.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5187
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 01:21
#680
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Цитата:
Victor Yang:
зачем, если не секрет?

Да на город смотреть, дена любит туда смотреть, потом на степи летом и на сусликов это уже я..
На луну говорят можно с этим разрешением, а она всегда перед моим окном, полная особенно..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13883
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 01:21
#681
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Цитата:
Victor Yang:
и если китайский не откровенный дешмарь

Так вроде для хороших девайсов нужна просветленная оптика, которая дорогая. Без нее работать будет, но радости никакой не принесет :-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5187
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 01:24
#682
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Цитата:
maxsaf:
Так вроде для хороших девайсов нужна просветленная оптика, которая дорогая. Без нее работать будет

Да вроде как она там есть, число 25, на Никоне точно, на том забыл уже.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14515
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 01:26
#683
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Цитата:
maxsaf:
просветленная оптика,

Это что за зверь?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5187
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 01:28
#684
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Осветленность сама по себе лучше на аыходе, когда диаметр линз на 50, на тез, кто в космос смотрит, там за 50 идет, до 80ти в средних сегментах.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14515
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 01:29
#685
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Цитата:
maxsaf:
Ну а куда их столько распихать?

Ну вот и я про то же.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5187
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 01:30
#686
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Цитата:
Victor Yang:
Это что за зверь?

Да там еще посередине есть, роот и как то там, по имени итальянского оптика, эти штуки стоят с углами что то 450 градусов, они лучше типа и дешевле.
Потом со стеклами что то делают ..
Прибамбасов много..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13883
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 01:31
#687
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Цитата:
Victor Yang:
Это что за зверь?

Да там целая наука. Покрытия, чтобы не было отражений, и весь свет проходил насквозь. Без просветления потери в десятки процентов на девайс. С просветлением пропускная близка к 100% на линзу.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13883
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 01:32
#688
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Цитата:
Victor Yang:
Ну вот и я про то же.

Понапридумывали)) инглиш курит в стороне))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5187
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 01:33
#689
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Ладно, пора ужинать..
Лапша, тем более попростывали все, само то..


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