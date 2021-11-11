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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 01:15
Думал тут погранцы были, за желтолицыми наблюдали с собаками..
Никто не служил...
Никто не служил...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 01:17
Уже и немецкий выбрал, Брещер или как его, но отзывы хорошие только до 2006го года.
Потом когда китаезы у них в е там выкупили, керня какая то, не выдерживаются немецкие стандарты..
Потом когда китаезы у них в е там выкупили, керня какая то, не выдерживаются немецкие стандарты..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 01:18
Цитата:
Ну а куда их столько распихать?
Victor Yang:
специфические буквы расположены на цифровой клавиатуре.
специфические буквы расположены на цифровой клавиатуре.
Ну а куда их столько распихать?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 01:19
Цитата:
Клавиши добавить? Тут именно эта проблема.
Цитата:
Ааа. А зачем, если не секрет?
Вот с одной стороны, у Никона часть цены за бренд идёт и если китайский не откровенный дешмарь, то он уступать ничем не будет. С другой стороны - это лотерея, а Никон, всё-таки, - это надёжность.
Я тоже когда не дешёвую вещь выбираю - долго это делаю.
elektron:
Ну это программное решение, можно изменить при желании.
Ну это программное решение, можно изменить при желании.
Клавиши добавить? Тут именно эта проблема.
Цитата:
111:
Бинокль выбираю, никон или китайский в два раза дешевле, 10*50
Бинокль выбираю, никон или китайский в два раза дешевле, 10*50
Ааа. А зачем, если не секрет?
Вот с одной стороны, у Никона часть цены за бренд идёт и если китайский не откровенный дешмарь, то он уступать ничем не будет. С другой стороны - это лотерея, а Никон, всё-таки, - это надёжность.
Я тоже когда не дешёвую вещь выбираю - долго это делаю.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 01:21
Цитата:
Да на город смотреть, дена любит туда смотреть, потом на степи летом и на сусликов это уже я..
На луну говорят можно с этим разрешением, а она всегда перед моим окном, полная особенно..
Victor Yang:
зачем, если не секрет?
зачем, если не секрет?
Да на город смотреть, дена любит туда смотреть, потом на степи летом и на сусликов это уже я..
На луну говорят можно с этим разрешением, а она всегда перед моим окном, полная особенно..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 01:21
Цитата:
Так вроде для хороших девайсов нужна просветленная оптика, которая дорогая. Без нее работать будет, но радости никакой не принесет
Victor Yang:
и если китайский не откровенный дешмарь
и если китайский не откровенный дешмарь
Так вроде для хороших девайсов нужна просветленная оптика, которая дорогая. Без нее работать будет, но радости никакой не принесет
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 01:24
Цитата:
Да вроде как она там есть, число 25, на Никоне точно, на том забыл уже.
maxsaf:
Так вроде для хороших девайсов нужна просветленная оптика, которая дорогая. Без нее работать будет
Так вроде для хороших девайсов нужна просветленная оптика, которая дорогая. Без нее работать будет
Да вроде как она там есть, число 25, на Никоне точно, на том забыл уже.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 01:26
Цитата:
Это что за зверь?
maxsaf:
просветленная оптика,
просветленная оптика,
Это что за зверь?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 01:28
Осветленность сама по себе лучше на аыходе, когда диаметр линз на 50, на тез, кто в космос смотрит, там за 50 идет, до 80ти в средних сегментах.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 01:29
Цитата:
Ну вот и я про то же.
maxsaf:
Ну а куда их столько распихать?
Ну а куда их столько распихать?
Ну вот и я про то же.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 01:30
Цитата:
Да там еще посередине есть, роот и как то там, по имени итальянского оптика, эти штуки стоят с углами что то 450 градусов, они лучше типа и дешевле.
Потом со стеклами что то делают ..
Прибамбасов много..
Victor Yang:
Это что за зверь?
Это что за зверь?
Да там еще посередине есть, роот и как то там, по имени итальянского оптика, эти штуки стоят с углами что то 450 градусов, они лучше типа и дешевле.
Потом со стеклами что то делают ..
Прибамбасов много..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 01:31
Цитата:
Да там целая наука. Покрытия, чтобы не было отражений, и весь свет проходил насквозь. Без просветления потери в десятки процентов на девайс. С просветлением пропускная близка к 100% на линзу.
Victor Yang:
Это что за зверь?
Это что за зверь?
Да там целая наука. Покрытия, чтобы не было отражений, и весь свет проходил насквозь. Без просветления потери в десятки процентов на девайс. С просветлением пропускная близка к 100% на линзу.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 01:32
Цитата:
Понапридумывали)) инглиш курит в стороне))
Victor Yang:
Ну вот и я про то же.
Ну вот и я про то же.
Понапридумывали)) инглиш курит в стороне))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 01:33
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