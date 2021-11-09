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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 425 из 425«1...423424425
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Куратор темы: drakon
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5174
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.11.21 - 14:03
#6361
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Цитата:
drakon:
Борщ - польский

Максаф значит обижаться не станет..
Профайл
a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14135
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.11.21 - 14:12
#6362
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Цитата:
111:
А борщ не х..., ой,


провокация налицо.
Профайл
a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14135
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.11.21 - 14:40
#6363
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Цитата:
drakon:
Барбара - полячка..


это ты абайка95 информацию для внесения в карточку?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23245
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.11.21 - 15:24
#6364
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Цитата:
alex_60:
для внесения в карточку?

Уже давно и всё - внесено,
во все карточки... :lol: :oops:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23245
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.11.21 - 23:33
#6365
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Марик, сегодня вечером, нарушил диету.
Ел жаренную картошку, со свинным
салом. Сало такое вкусное. Жаренное.
Охота было, абайку95, позвать... :lol: :oops: :-P

[Исправлено: drakon, 09.11.2021 - 23:34]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5174
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.11.21 - 23:39
#6366
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Цитата:
drakon:
Ел жаренную картошку, со свинным салом. Сало такое вкусное. Жаренное. Охота было, абайку95, позвать...

Я каждый раз так ем и думаю абайка тоже..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23245
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.11.21 - 23:49
#6367
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Цитата:
111:
Я каждый раз так ем и думаю абайка тоже..

Тебе, верю. Но чтобы абайка ел сало, свинное,
сильно - сомневаюсь... :lol: :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5174
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.11.21 - 13:47
#6368
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Цитата:
drakon:
Но чтобы абайка ел сало, свинное, сильно - сомневаюсь...

Если есть крыша над головой, то Аллах не видит тебя, что ты ешь..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23245
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.11.21 - 14:11
#6369
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Пошёл, я. Час поработаю с бумагами... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5174
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.11.21 - 20:45
#6370
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Цитата:
drakon:
Пошёл, я. Час поработаю с

Час прошел..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23245
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.11.21 - 20:49
#6371
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Цитата:
111:
Час прошел..

Никогда не думал, что работы с бумагами,
очень много. Особенно, когда их -
запустил... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5174
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.11.21 - 21:05
#6372
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Цитата:
drakon:
работы с бумагами,

Счета что ли?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23245
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.11.21 - 22:41
#6373
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Цитата:
111:
Счета что ли?

Да и счета, в том числеэ
Конец года, скоро... :lol: :-o
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23245
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.11.21 - 22:45
#6374
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Вот он - повод для салюта,

:lol: :oops: :-o
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