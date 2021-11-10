Да он живой там был, помню, грохнули его там прям в могиле, хотел выйти наверно.. Слышно хорошо было.. Я в Осиновке тогда обитал, смотрел эти похороны, вся страна наверно смотрела и потом дня три всякие симфонии..
Почему то и котлеты много не могу и манты.. А вот мясо отварное, обжаренное, тушеное, лезет и лезет.. Главно чтоб конина была.. Говядину не могу много есть.. Тем более молодую с некачественными жировыми отложениями..
Мне для здоровья спины нужно больше двигаться. Сегодня прошёл не менее 14 км по улицам. Из них не менее 5 км с грузом 10-12 кг (половина из них в рюкзаке). А кто ещё сегодня прошел для своего здоровья хотя бы половину?
serg kost: Мне для здоровья спины нужно больше двигаться. Сегодня прошёл не менее 14 км по улицам. Из них не менее 5 км с грузом 10-12 кг (половина из них в рюкзаке).
Сомнительное оздоровление спины. Есть упражнения и гимнастика для этого, и то и другое зависит от диагноза. А так можно и доходиться (от веса конечно зависит). Один знакомый с избыточным весом доходился, получил титановый тазобедренный сустав, который "разболтался". Теперь грозит отнятие ноги и коляска в любом случае.
Зарядку тоже делаю. А чтобы не навредить, нужно прислушиваться к организму. Через силу ничего стараюсь не делать. Сегодня тоже временами и сильно скорость сбавлял, и отдыхал на лавочке. На поясе до обеда был пояс из собачьей шерсти. После обеда медицинский резиновый корсет. Вообще первый приступ радикулита был в 23 года. Второй около 50, не помню. Опыт наработан, как приступов избегать.
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