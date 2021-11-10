Прогноз на 5 дней
пасмурно+3°C
  • 763 мм рт.ст.
  • 73% влажность
  • З, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 44 из 44«1...424344
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5174
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 21:25
#646
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да ну их эти бутерброды, сказал картошку с мясом разогрей и нормально хоть поесть можно..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5174
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 21:26
#647
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А мне скоро 70...

Мужчины в душе молодые..
Бабы рано стареют..
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23243
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 21:26
#648
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уже не ваш земляк:
39 лет назад Брежнев помер...

Хорошо, что не Назарбаев Н.А.... :lol:
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23243
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 21:28
#649
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
сказал картошку с мясом разогрей

Вот это - еда, мужская... :lol: :oops:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5174
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 21:30
#650
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уже не ваш земляк:
39 лет назад Брежнев помер...

Да он живой там был, помню, грохнули его там прям в могиле, хотел выйти наверно..
Слышно хорошо было..
Я в Осиновке тогда обитал, смотрел эти похороны, вся страна наверно смотрела и потом дня три всякие симфонии..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5174
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 21:48
#651
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вот это - еда, мужская...

Почему то и котлеты много не могу и манты..
А вот мясо отварное, обжаренное, тушеное, лезет и лезет..
Главно чтоб конина была..
Говядину не могу много есть..
Тем более молодую с некачественными жировыми отложениями..
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13879
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 21:50
#652
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Он сокращается с каждым годом у нас за ненадобностью

Все что надо знать о ненадобности русского в казахстане:


Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13879
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 21:52
#653
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Уж лучше пусть некоторая скукота, чем уже поднадоевшие гонки некоторых обиженных на всех за буквы

Ты тоже скоро сократишься, за ненадобностью. Не веришь - спроси Абайку :lol:
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
514
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 22:05
#654
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне для здоровья спины нужно больше двигаться.
Сегодня прошёл не менее 14 км по улицам. Из них не менее 5 км с грузом 10-12 кг (половина из них в рюкзаке).
А кто ещё сегодня прошел для своего здоровья хотя бы половину?
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8098
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 22:11
#655
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
serg kost:
Мне для здоровья спины нужно больше двигаться. Сегодня прошёл не менее 14 км по улицам. Из них не менее 5 км с грузом 10-12 кг (половина из них в рюкзаке).

Сомнительное оздоровление спины. Есть упражнения и гимнастика для этого, и то и другое зависит от диагноза. А так можно и доходиться (от веса конечно зависит). Один знакомый с избыточным весом доходился, получил титановый тазобедренный сустав, который "разболтался". Теперь грозит отнятие ноги и коляска в любом случае.
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23243
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 22:15
#656
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Есть упражнения и гимнастика для этого,

Да, мне ортопед назначал Лечебную Гимнастику.
50 раз, в течение года. Помогло хорошо... :lol: :oops:
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
514
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 22:17
#657
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зарядку тоже делаю.
А чтобы не навредить, нужно прислушиваться к организму.
Через силу ничего стараюсь не делать.
Сегодня тоже временами и сильно скорость сбавлял, и отдыхал на лавочке.
На поясе до обеда был пояс из собачьей шерсти. После обеда медицинский резиновый корсет.
Вообще первый приступ радикулита был в 23 года. Второй около 50, не помню. Опыт наработан, как приступов избегать.
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23243
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 22:19
#658
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
serg kost:
Опыт наработан, как приступов избегать.

Искренне желаю здоровья... :lol:
Профайл
Страница 44 из 44«1...424344
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 7, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 7
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS