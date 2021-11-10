Отправлено: - 22:11

serg kost:

Мне для здоровья спины нужно больше двигаться. Сегодня прошёл не менее 14 км по улицам. Из них не менее 5 км с грузом 10-12 кг (половина из них в рюкзаке).

Цитата:Сомнительное оздоровление спины. Есть упражнения и гимнастика для этого, и то и другое зависит от диагноза. А так можно и доходиться (от веса конечно зависит). Один знакомый с избыточным весом доходился, получил титановый тазобедренный сустав, который "разболтался". Теперь грозит отнятие ноги и коляска в любом случае.