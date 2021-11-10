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≡ "Полиция просто издевается!" - Владелец похищенного в России автомобиля сам нашел его в Казахстане. Почему ему не отдают машину?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42801
"Полиция просто издевается!" - Владелец похищенного в России автомобиля сам нашел его в Казахстане. Почему ему не отдают машину?
Отправлено: 10.11.21 - 14:04
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Житель Миасса Егор МУХОРИН 28 января 2021 года обратился в полицию с заявлением о хищении автомобиля. Он выяснил, что Renault Logan продали в Костанае за полцены жителю Жезказгана. И началось путешествие россиянина по двум городам.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5174
Re: "Полиция просто издевается!" - Владелец...
Отправлено: 10.11.21 - 14:04
#1
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Так угонщика посадили и это не Серега?
Что то ничего не понял.
Серега украл и перепродал, а угонщика посадили.
А Серегу найти не могут..
Ох Серега Серега....
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
143
Re: "Полиция просто издевается!" - Владелец...
Отправлено: 10.11.21 - 14:53
#2
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а машина то еще стоит на стоянке то? А то может ее там уже нет, или она уже не вся там))
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
805
"Полиция просто издевается!" - Владелец похищенного в России автомобиля сам нашел его в Казахстане. Почему ему не отдают машину?
Отправлено: 10.11.21 - 15:22
#3
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Цитата:
111:
Так угонщика посадили и это не Серега?

Добавили в текст имя и фамилию осужденного. Для ясности. И это не Серёга)
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
172
Re: "Полиция просто издевается!" - Владелец...
Отправлено: 10.11.21 - 16:38
#4
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придурки, отдайте машину хозяину и разбирайтесь дальше со своими бумагами.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1190
Re: "Полиция просто издевается!" - Владелец...
Отправлено: 10.11.21 - 17:08
#5
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Если и получит, то разутую, раздетую, сто пудов. А полиция прям во всей красе предстала в этом случае.
Профайл
п
§ пешеход
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
18.08.16
Сообщений:
158
Re: "Полиция просто издевается!" - Владелец...
Отправлено: 10.11.21 - 17:14
#6
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И снова Караганда. Весь прошлый год там судился, пока угнанный из Челябы автомобиль не забрал и владельцу не отдал. Тоже был вымышленный парень с именем Никита, с поддельным СРТС, доверенностью. Такая же история.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4915
Re: "Полиция просто издевается!" - Владелец...
Отправлено: 10.11.21 - 19:11
#7
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Наша доблестная полиция, что же вы творите, за что получаете зарплату???
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
66
Re: "Полиция просто издевается!" - Владелец...
Отправлено: 10.11.21 - 21:17
#8
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Цитата:
Мухорин предъявил Данияру оригинальные документы на автомобиль и вызвал полицию

Источник:

А что нельзя было просто уехать на своей машине ? Номера какие на ней были .Так уже делали .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5174
Re: "Полиция просто издевается!" - Владелец...
Отправлено: 10.11.21 - 21:38
#9
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Ну у Егора выходит целый таксопарк..
Хорошо что не последнее..
И непонятно, денег у него нет почему..
Работа то кипит вовсю..
За сутки у нас с одного махонького таксопарка, миллион нашими прибыли..
Ну пусть не за трое отобьет, пусть за неделю, новую купит..
Эту в процессе уже потом высудит..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5174
"Полиция просто издевается!" - Владелец похищенного в России автомобиля сам нашел его в Казахстане. Почему ему не отдают машину?
Отправлено: 10.11.21 - 21:44
#10
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Да и попал то выходит тот, кто купил..
Но как там, он же не мог знать что она ворованная, даже есть закон, в недвижимости знаю такое, добросовестный приобретатель.
В движимом не знаю, может нет такого..
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8098
"Полиция просто издевается!" - Владелец похищенного в России автомобиля сам нашел его в Казахстане. Почему ему не отдают машину?
Отправлено: 10.11.21 - 22:18
#11
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Цитата:
111:
Да и попал то выходит тот, кто купил..

Это так всегда, естественно.Цитата:
111:
Но как там, он же не мог знать что она ворованная

Ну по цене то можно было догадаться, даже если и не знал. ;-) Цитата:
111:
даже есть закон, в недвижимости знаю такое, добросовестный приобретатель. В движимом не знаю, может нет такого..

Да он по моему для всего один, но с нюансами (во всяком случае у нас) ;-) Ворованное или нелегальное купил, будь готов, что потеряешь совсем.
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