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"Полиция просто издевается!" - Владелец похищенного в России автомобиля сам нашел его в Казахстане. Почему ему не отдают машину?
"Полиция просто издевается!" - Владелец похищенного в России автомобиля сам нашел его в Казахстане. Почему ему не отдают машину?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42801
"Полиция просто издевается!" - Владелец похищенного в России автомобиля сам нашел его в Казахстане. Почему ему не отдают машину?
Отправлено: 10.11.21 - 14:04
Житель Миасса Егор МУХОРИН 28 января 2021 года обратился в полицию с заявлением о хищении автомобиля. Он выяснил, что Renault Logan продали в Костанае за полцены жителю Жезказгана. И началось путешествие россиянина по двум городам.
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Re: "Полиция просто издевается!" - Владелец...
Отправлено: 10.11.21 - 14:04
Так угонщика посадили и это не Серега?
Что то ничего не понял.
Серега украл и перепродал, а угонщика посадили.
А Серегу найти не могут..
Ох Серега Серега....
Что то ничего не понял.
Серега украл и перепродал, а угонщика посадили.
А Серегу найти не могут..
Ох Серега Серега....
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 143
Re: "Полиция просто издевается!" - Владелец...
Отправлено: 10.11.21 - 14:53
а машина то еще стоит на стоянке то? А то может ее там уже нет, или она уже не вся там))
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 805
"Полиция просто издевается!" - Владелец похищенного в России автомобиля сам нашел его в Казахстане. Почему ему не отдают машину?
Отправлено: 10.11.21 - 15:22
Цитата:
Добавили в текст имя и фамилию осужденного. Для ясности. И это не Серёга)
111:
Так угонщика посадили и это не Серега?
Так угонщика посадили и это не Серега?
Добавили в текст имя и фамилию осужденного. Для ясности. И это не Серёга)
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 172
Re: "Полиция просто издевается!" - Владелец...
Отправлено: 10.11.21 - 16:38
придурки, отдайте машину хозяину и разбирайтесь дальше со своими бумагами.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1190
Re: "Полиция просто издевается!" - Владелец...
Отправлено: 10.11.21 - 17:08
Если и получит, то разутую, раздетую, сто пудов. А полиция прям во всей красе предстала в этом случае.
п
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 18.08.16
- Сообщений:
- 158
Re: "Полиция просто издевается!" - Владелец...
Отправлено: 10.11.21 - 17:14
И снова Караганда. Весь прошлый год там судился, пока угнанный из Челябы автомобиль не забрал и владельцу не отдал. Тоже был вымышленный парень с именем Никита, с поддельным СРТС, доверенностью. Такая же история.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4915
Re: "Полиция просто издевается!" - Владелец...
Отправлено: 10.11.21 - 19:11
Наша доблестная полиция, что же вы творите, за что получаете зарплату???
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 66
Re: "Полиция просто издевается!" - Владелец...
Отправлено: 10.11.21 - 21:17
Цитата:
А что нельзя было просто уехать на своей машине ? Номера какие на ней были .Так уже делали .
Мухорин предъявил Данияру оригинальные документы на автомобиль и вызвал полицию
Источник:
Источник:
А что нельзя было просто уехать на своей машине ? Номера какие на ней были .Так уже делали .
Re: "Полиция просто издевается!" - Владелец...
Отправлено: 10.11.21 - 21:38
Ну у Егора выходит целый таксопарк..
Хорошо что не последнее..
И непонятно, денег у него нет почему..
Работа то кипит вовсю..
За сутки у нас с одного махонького таксопарка, миллион нашими прибыли..
Ну пусть не за трое отобьет, пусть за неделю, новую купит..
Эту в процессе уже потом высудит..
Хорошо что не последнее..
И непонятно, денег у него нет почему..
Работа то кипит вовсю..
За сутки у нас с одного махонького таксопарка, миллион нашими прибыли..
Ну пусть не за трое отобьет, пусть за неделю, новую купит..
Эту в процессе уже потом высудит..
"Полиция просто издевается!" - Владелец похищенного в России автомобиля сам нашел его в Казахстане. Почему ему не отдают машину?
Отправлено: 10.11.21 - 21:44
Да и попал то выходит тот, кто купил..
Но как там, он же не мог знать что она ворованная, даже есть закон, в недвижимости знаю такое, добросовестный приобретатель.
В движимом не знаю, может нет такого..
Но как там, он же не мог знать что она ворованная, даже есть закон, в недвижимости знаю такое, добросовестный приобретатель.
В движимом не знаю, может нет такого..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8098
"Полиция просто издевается!" - Владелец похищенного в России автомобиля сам нашел его в Казахстане. Почему ему не отдают машину?
Отправлено: 10.11.21 - 22:18
Цитата:
Это так всегда, естественно.Цитата:
Ну по цене то можно было догадаться, даже если и не знал. Цитата:
Да он по моему для всего один, но с нюансами (во всяком случае у нас) Ворованное или нелегальное купил, будь готов, что потеряешь совсем.
111:
Да и попал то выходит тот, кто купил..
Да и попал то выходит тот, кто купил..
Это так всегда, естественно.Цитата:
111:
Но как там, он же не мог знать что она ворованная
Но как там, он же не мог знать что она ворованная
Ну по цене то можно было догадаться, даже если и не знал. Цитата:
111:
даже есть закон, в недвижимости знаю такое, добросовестный приобретатель. В движимом не знаю, может нет такого..
даже есть закон, в недвижимости знаю такое, добросовестный приобретатель. В движимом не знаю, может нет такого..
Да он по моему для всего один, но с нюансами (во всяком случае у нас) Ворованное или нелегальное купил, будь готов, что потеряешь совсем.
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