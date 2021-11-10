Отправлено: - 19:52

Гога:

Кто ты такой ,чтобы указывать? Без тебя обойдусь. Жене своей указывай дома.

Цитата:Да вы, сударь, и сами похамить - любитель.ну это я так, про бревно в чужом глазу, не берите близко к серрдцу