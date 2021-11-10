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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 41 из 42«1...39404142»
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a
* alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14133
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 16:59
#601
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гога такой смешной.
смени ник на Вова.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4362
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 17:41
#602
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Цитата:
alex_60:
такой смешной. смени ник на Вова

---Кто ты такой ,чтобы указывать? Без тебя обойдусь. Жене своей указывай дома. :-x :-P
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5155
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 17:48
#603
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Муки выбора..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5155
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 17:49
#604
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Или взять подешевле на 10*50..

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4362
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 17:49
#605
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Цитата:
111:

---Зачем нужен?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23230
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 17:57
#606
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Цитата:
Гога:
---Зачем нужен?

После секаса, подглялывать,
в окна, дома - напротив... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5155
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 18:06
#607
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Цитата:
drakon:
После секаса, подглялывать, в окна, дома - напротив..

Напротив универ
А,с другой стороны Акимат..

[Исправлено: 111, 10.11.2021 - 18:10]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5155
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 18:09
#608
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Цитата:
Гога:
Зачем нужен?

Всю жизнь мечтал наблюдать за зведами, посмотрел, они дороговаты, а эти вроде за луной говорят не плох, но и по местности хороши.
Интересно по Костанаю тоже смотреть..
А то там непонятно, что, там..
Например мкр Аэропорт посмотреть, оценить..
Ну летом по степям гонять, сусликов ребенку высматривать..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5155
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 18:24
#609
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О, обычная жареная картошка..
Без наворотов..

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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8244
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 18:57
#610
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Цитата:
111:
Муки выбора..

Да,с 9 этажа самый кайф город посмотреть,я хотел телескоп купить ,кратеры на луне посмотреть,но хорошие дорогие капец.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8244
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 19:00
#611
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Кстати для космоса,есть онлайн телескопы,денежку платишь на сайте и смотришь,его даже крутить можно в разные строны,но всё равно лучше свой
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13877
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 19:37
#612
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Цитата:
abaika95:
Русский в РК как французский в Канаде до того

Не надо ля ля. И английский и французский в Канаде - это как русский и английский в Казахстане. А вот казахский - язык коренных жителей - это как язык индейцев в Канаде - я даже названия его не знаю, на нем наверное только сказки рассказывают да песни поют) я понимаю - обидно, но ничего страшного :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13877
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 19:49
#613
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Цитата:
Добринцофф:
кратеры на луне посмотреть,но хорошие дорогие капец.

Да ниче там нормально не увидишь. Дешевые бесполезны, как телескопы так и бинокли. Дорогие тоже бесполезны - воздух для них не особо прозрачен, надо подгадывать штиль после дождя, без намека на облака, или зимой попу морозить. Кучу денег отдашь - и все равно не будет так же красиво, как первые попавшиеся загугленные фотки. Есть у гугла и полное звездное небо, и луна в 3D - крути, увеличивай, разглядывай. Из-за того хаббл и запускали, что с земли фиг че увидишь. Он меньше в разы наземных - но намного больше пользы принес. Наземные имеет смысл в других спектрах, для которых атмосфера прозрачная. Радио телескопы например.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13877
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 19:52
#614
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Цитата:
Гога:
Кто ты такой ,чтобы указывать? Без тебя обойдусь. Жене своей указывай дома.

Да вы, сударь, и сами похамить - любитель. ;-) ну это я так, про бревно в чужом глазу, не берите близко к серрдцу :-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4362
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 19:59
#615
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Цитата:
maxsaf:

Когда двое говорят - третий лишний :-P
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Страница 41 из 42«1...39404142»
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