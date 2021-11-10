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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
a
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14133
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 16:59
гога такой смешной.
смени ник на Вова.
смени ник на Вова.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 17:41
Цитата:
---Кто ты такой ,чтобы указывать? Без тебя обойдусь. Жене своей указывай дома.
alex_60:
такой смешной. смени ник на Вова
такой смешной. смени ник на Вова
---Кто ты такой ,чтобы указывать? Без тебя обойдусь. Жене своей указывай дома.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 17:48
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 17:49
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 17:49
Цитата:
---Зачем нужен?
111:
---Зачем нужен?
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23230
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 17:57
Цитата:
После секаса, подглялывать,
в окна, дома - напротив...
Гога:
---Зачем нужен?
---Зачем нужен?
После секаса, подглялывать,
в окна, дома - напротив...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 18:06
Цитата:
Напротив универ
А,с другой стороны Акимат..
[Исправлено: 111, 10.11.2021 - 18:10]
drakon:
После секаса, подглялывать, в окна, дома - напротив..
После секаса, подглялывать, в окна, дома - напротив..
Напротив универ
А,с другой стороны Акимат..
[Исправлено: 111, 10.11.2021 - 18:10]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 18:09
Цитата:
Всю жизнь мечтал наблюдать за зведами, посмотрел, они дороговаты, а эти вроде за луной говорят не плох, но и по местности хороши.
Интересно по Костанаю тоже смотреть..
А то там непонятно, что, там..
Например мкр Аэропорт посмотреть, оценить..
Ну летом по степям гонять, сусликов ребенку высматривать..
Гога:
Зачем нужен?
Зачем нужен?
Всю жизнь мечтал наблюдать за зведами, посмотрел, они дороговаты, а эти вроде за луной говорят не плох, но и по местности хороши.
Интересно по Костанаю тоже смотреть..
А то там непонятно, что, там..
Например мкр Аэропорт посмотреть, оценить..
Ну летом по степям гонять, сусликов ребенку высматривать..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 18:24
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 18:57
Цитата:
Да,с 9 этажа самый кайф город посмотреть,я хотел телескоп купить ,кратеры на луне посмотреть,но хорошие дорогие капец.
111:
Муки выбора..
Муки выбора..
Да,с 9 этажа самый кайф город посмотреть,я хотел телескоп купить ,кратеры на луне посмотреть,но хорошие дорогие капец.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 19:00
Кстати для космоса,есть онлайн телескопы,денежку платишь на сайте и смотришь,его даже крутить можно в разные строны,но всё равно лучше свой
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 19:37
Цитата:
Не надо ля ля. И английский и французский в Канаде - это как русский и английский в Казахстане. А вот казахский - язык коренных жителей - это как язык индейцев в Канаде - я даже названия его не знаю, на нем наверное только сказки рассказывают да песни поют) я понимаю - обидно, но ничего страшного
abaika95:
Русский в РК как французский в Канаде до того
Русский в РК как французский в Канаде до того
Не надо ля ля. И английский и французский в Канаде - это как русский и английский в Казахстане. А вот казахский - язык коренных жителей - это как язык индейцев в Канаде - я даже названия его не знаю, на нем наверное только сказки рассказывают да песни поют) я понимаю - обидно, но ничего страшного
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 19:49
Цитата:
Да ниче там нормально не увидишь. Дешевые бесполезны, как телескопы так и бинокли. Дорогие тоже бесполезны - воздух для них не особо прозрачен, надо подгадывать штиль после дождя, без намека на облака, или зимой попу морозить. Кучу денег отдашь - и все равно не будет так же красиво, как первые попавшиеся загугленные фотки. Есть у гугла и полное звездное небо, и луна в 3D - крути, увеличивай, разглядывай. Из-за того хаббл и запускали, что с земли фиг че увидишь. Он меньше в разы наземных - но намного больше пользы принес. Наземные имеет смысл в других спектрах, для которых атмосфера прозрачная. Радио телескопы например.
Добринцофф:
кратеры на луне посмотреть,но хорошие дорогие капец.
кратеры на луне посмотреть,но хорошие дорогие капец.
Да ниче там нормально не увидишь. Дешевые бесполезны, как телескопы так и бинокли. Дорогие тоже бесполезны - воздух для них не особо прозрачен, надо подгадывать штиль после дождя, без намека на облака, или зимой попу морозить. Кучу денег отдашь - и все равно не будет так же красиво, как первые попавшиеся загугленные фотки. Есть у гугла и полное звездное небо, и луна в 3D - крути, увеличивай, разглядывай. Из-за того хаббл и запускали, что с земли фиг че увидишь. Он меньше в разы наземных - но намного больше пользы принес. Наземные имеет смысл в других спектрах, для которых атмосфера прозрачная. Радио телескопы например.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 19:52
Цитата:
Да вы, сударь, и сами похамить - любитель. ну это я так, про бревно в чужом глазу, не берите близко к серрдцу
Гога:
Кто ты такой ,чтобы указывать? Без тебя обойдусь. Жене своей указывай дома.
Кто ты такой ,чтобы указывать? Без тебя обойдусь. Жене своей указывай дома.
Да вы, сударь, и сами похамить - любитель. ну это я так, про бревно в чужом глазу, не берите близко к серрдцу
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 19:59
Цитата:
Когда двое говорят - третий лишний
maxsaf:
Когда двое говорят - третий лишний
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