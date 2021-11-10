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≡ Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Тобыле
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42801
Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Тобыле
Отправлено: 10.11.21 - 17:02
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На ней жители и гости Костанайского района смогут приобрести сельскохозяйственную продукцию, мясомолочную, плодоовощную и продукцию местных товаропроизводителей по ценам ниже рыночных на 20-30 %.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14133
Re: Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Тобыле
Отправлено: 10.11.21 - 17:02
#1
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Добринцов яйца выставит наверное.
со складской.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4360
Re: Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Тобыле
Отправлено: 10.11.21 - 17:48
#2
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Цитата:
alex_60:

-- Ну не твои же? :-P
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