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≡ Массовая ревакцинация населения в Казахстане начнётся в январе 2022 года
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42801
Массовая ревакцинация населения в Казахстане начнётся в январе 2022 года
Отправлено: 10.11.21 - 11:24
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Ревакцинация в Казахстане стартует 22 ноября, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой на заседании правительства. По его словам, ревакцинация будет проходить в два этапа, учитывая, что в первую очередь были привиты лица из группы риска.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2306
Re: Массовая ревакцинация населения в Казахстане начнётся в...
Отправлено: 10.11.21 - 11:24
#1
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Давайте уже, завозите Пфайзеровскую вакцину для простого народа!
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14133
Массовая ревакцинация населения в Казахстане начнётся в январе 2022 года
Отправлено: 10.11.21 - 11:36
#2
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Цитата:
юля елиссева:
Давайте уже, завозите Пфайзеровскую вакцину для простого народа!


простой народ, это кто?
который в Америку не может улететь?
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14133
Массовая ревакцинация населения в Казахстане начнётся в январе 2022 года
Отправлено: 10.11.21 - 11:37
#3
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да и уже много информации что ней
все очень не в порядке.
даже на уровне тестирования мухлеж.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2306
Re: Массовая ревакцинация населения в Казахстане начнётся в...
Отправлено: 10.11.21 - 17:21
#4
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Цитата:
alex_60:
е много информации что ней все очень не в порядке. даже на уровне тестирования мухлеж.

Это Скабеева сказала или Соловьев?
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