Re: В мобильных переводах появится новая функция - вице-министр

Отправлено: - 15:56

все верно.

Чтобы потом не спрашивали почему я переводил этому человеку деньги и еще налогами обложили эти переводы. А это ведь любимая жена , которой дал денег)

Или друг которого поздравил с днем рождения )