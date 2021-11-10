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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 40 из 40«1...383940
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14131
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 10:25
#586
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Цитата:
111:
Алекс, после завтра идешь в термапарк?
Мы придем, по крайней мере так планируем.


а ты с кем будешь, со 111?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2695
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 10:59
#587
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Цитата:
maxsaf:
Мне по душе "Kazka - плакала". Слушали?


Спасибо, подсказали. Прослушала. Тронуло!
"И мама молодая,
и влюблённая малая
На кухне одинаково плакали...
Поплакала и вновь фиалка расцвела..."

Но по воздействию на душу ни в какое сравнение с "Ніч яка місячна" не идёт!
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
599
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 11:54
#588
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Цитата:
таноми52:

Интересно, а Макс хоть понял, о чём песня? Смог перевести? Или ему просто песня понравилась?
ПыСы. А я на гулянках люблю включать "Ой, хто пьё,тому налывайте!"
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14131
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 12:13
#589
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уже не ваш зямляк.
странный ник.
а зачем тогда здесь воздух портить. .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5149
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 12:35
#590
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Ну что тролли..
Новый день, новая пища?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11041
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 12:40
#591
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Цитата:
maxsaf:
Не факт, что пригодится, просто ради Абайки учи

Пригодится будь покоен)
Как английский в Канаде)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5149
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 12:49
#592
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Из всех..так сказать мною виденных, только журналист Третьяков настоящий украинец..
Пошел воевать за правду, за справедливость с марионеточным режимом США в или на Украине..
Вот ведь как оно...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5149
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 12:50
#593
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Остальное все пафос, дань моде..
Примерно как у российского шоу бизнеса..
Который научил как говорить, если ты принадлежишь к украинцам..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13873
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 13:15
#594
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Цитата:
abaika95:
Пригодится будь покоен) Как английский в Канаде)

Русский в Казахстане - как английский в Канаде, если че ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13873
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 13:17
#595
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Цитата:
111:
Ну что тролли.. Новый день, новая пища?

Принцесса с горошиной снова желает пиццу откушать?))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5149
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 13:34
#596
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Тут детская поликлиника одна, прикрепиться?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5149
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 13:39
#597
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Цитата:
maxsaf:
Принцесса с горошиной снова желает пиццу откушать?)

Опять обиделся?
Сейчас на что?
Эмоции..
Да, одиночество скука..
Прогулялся бы что ли..
Ну или посмотри опять плач Казки, может тоже всплакнув, успокоишься..
Все таки о женщинах песня..
Ну и все равно, прогуляться не помешало бы..

[Исправлено: 111, 10.11.2021 - 13:42]
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
599
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 15:25
#598
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Цитата:
alex_60:

уже не ваш зямляк.странный ник.а зачем тогда здесь воздух портить. .
---
Я тебе какое плохое зло сделал?! Или ты теперь, как та псина, на всех кидаешься?!

[Исправлено: Уже не ваш земляк, 10.11.2021 - 14:27]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4357
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 15:49
#599
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
на всех кидаешься

--- Да он всегда такой.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11041
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 15:58
#600
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Цитата:
maxsaf:
Русский в Казахстане - как английский в Канаде, если че

Неправильный пример
Мы с вами уже 100500 раз обсуждали
Русский в РК как французский в Канаде до того момента пока англичане не начали насаждать свои правила
Сейчас в Канаде везде английский и только в одной-двух провинциях используют французский
Так и у нас уже к этому подошло
Юг,запад,центр уже большинством казахоязычный
Остался север, чучуть востока и вкрапления в Столице и Алматы
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