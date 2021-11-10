Отправлено: - 15:58

maxsaf:

Русский в Казахстане - как английский в Канаде, если че

Цитата:Неправильный примерМы с вами уже 100500 раз обсуждалиРусский в РК как французский в Канаде до того момента пока англичане не начали насаждать свои правилаСейчас в Канаде везде английский и только в одной-двух провинциях используют французскийТак и у нас уже к этому подошлоЮг,запад,центр уже большинством казахоязычныйОстался север, чучуть востока и вкрапления в Столице и Алматы