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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
a
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14131
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 10:25
Цитата:
а ты с кем будешь, со 111?
111:
Алекс, после завтра идешь в термапарк?
Мы придем, по крайней мере так планируем.
Алекс, после завтра идешь в термапарк?
Мы придем, по крайней мере так планируем.
а ты с кем будешь, со 111?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2695
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 10:59
Цитата:
Спасибо, подсказали. Прослушала. Тронуло!
"И мама молодая,
и влюблённая малая
На кухне одинаково плакали...
Поплакала и вновь фиалка расцвела..."
Но по воздействию на душу ни в какое сравнение с "Ніч яка місячна" не идёт!
maxsaf:
Мне по душе "Kazka - плакала". Слушали?
Мне по душе "Kazka - плакала". Слушали?
Спасибо, подсказали. Прослушала. Тронуло!
"И мама молодая,
и влюблённая малая
На кухне одинаково плакали...
Поплакала и вновь фиалка расцвела..."
Но по воздействию на душу ни в какое сравнение с "Ніч яка місячна" не идёт!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 11:54
Цитата:
Интересно, а Макс хоть понял, о чём песня? Смог перевести? Или ему просто песня понравилась?
ПыСы. А я на гулянках люблю включать "Ой, хто пьё,тому налывайте!"
таноми52:
Интересно, а Макс хоть понял, о чём песня? Смог перевести? Или ему просто песня понравилась?
ПыСы. А я на гулянках люблю включать "Ой, хто пьё,тому налывайте!"
a
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14131
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 12:13
уже не ваш зямляк.
странный ник.
а зачем тогда здесь воздух портить. .
странный ник.
а зачем тогда здесь воздух портить. .
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 12:35
Ну что тролли..
Новый день, новая пища?
Новый день, новая пища?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 12:40
Цитата:
Пригодится будь покоен)
Как английский в Канаде)
maxsaf:
Не факт, что пригодится, просто ради Абайки учи
Не факт, что пригодится, просто ради Абайки учи
Пригодится будь покоен)
Как английский в Канаде)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 12:49
Из всех..так сказать мною виденных, только журналист Третьяков настоящий украинец..
Пошел воевать за правду, за справедливость с марионеточным режимом США в или на Украине..
Вот ведь как оно...
Пошел воевать за правду, за справедливость с марионеточным режимом США в или на Украине..
Вот ведь как оно...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 12:50
Остальное все пафос, дань моде..
Примерно как у российского шоу бизнеса..
Который научил как говорить, если ты принадлежишь к украинцам..
Примерно как у российского шоу бизнеса..
Который научил как говорить, если ты принадлежишь к украинцам..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 13:15
Цитата:
Русский в Казахстане - как английский в Канаде, если че
abaika95:
Пригодится будь покоен) Как английский в Канаде)
Пригодится будь покоен) Как английский в Канаде)
Русский в Казахстане - как английский в Канаде, если че
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 13:17
Цитата:
Принцесса с горошиной снова желает пиццу откушать?))
111:
Ну что тролли.. Новый день, новая пища?
Ну что тролли.. Новый день, новая пища?
Принцесса с горошиной снова желает пиццу откушать?))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 13:34
Тут детская поликлиника одна, прикрепиться?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 13:39
Цитата:
Опять обиделся?
Сейчас на что?
Эмоции..
Да, одиночество скука..
Прогулялся бы что ли..
Ну или посмотри опять плач Казки, может тоже всплакнув, успокоишься..
Все таки о женщинах песня..
Ну и все равно, прогуляться не помешало бы..
[Исправлено: 111, 10.11.2021 - 13:42]
maxsaf:
Принцесса с горошиной снова желает пиццу откушать?)
Принцесса с горошиной снова желает пиццу откушать?)
Опять обиделся?
Сейчас на что?
Эмоции..
Да, одиночество скука..
Прогулялся бы что ли..
Ну или посмотри опять плач Казки, может тоже всплакнув, успокоишься..
Все таки о женщинах песня..
Ну и все равно, прогуляться не помешало бы..
[Исправлено: 111, 10.11.2021 - 13:42]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 15:25
Цитата:
уже не ваш зямляк.странный ник.а зачем тогда здесь воздух портить. .
---
Я тебе какое плохое зло сделал?! Или ты теперь, как та псина, на всех кидаешься?!
[Исправлено: Уже не ваш земляк, 10.11.2021 - 14:27]
alex_60:
уже не ваш зямляк.странный ник.а зачем тогда здесь воздух портить. .
---
Я тебе какое плохое зло сделал?! Или ты теперь, как та псина, на всех кидаешься?!
[Исправлено: Уже не ваш земляк, 10.11.2021 - 14:27]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 4357
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 15:49
Цитата:
--- Да он всегда такой.
Уже не ваш земляк:
на всех кидаешься
на всех кидаешься
--- Да он всегда такой.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 15:58
Цитата:
Неправильный пример
Мы с вами уже 100500 раз обсуждали
Русский в РК как французский в Канаде до того момента пока англичане не начали насаждать свои правила
Сейчас в Канаде везде английский и только в одной-двух провинциях используют французский
Так и у нас уже к этому подошло
Юг,запад,центр уже большинством казахоязычный
Остался север, чучуть востока и вкрапления в Столице и Алматы
maxsaf:
Русский в Казахстане - как английский в Канаде, если че
Русский в Казахстане - как английский в Канаде, если че
Неправильный пример
Мы с вами уже 100500 раз обсуждали
Русский в РК как французский в Канаде до того момента пока англичане не начали насаждать свои правила
Сейчас в Канаде везде английский и только в одной-двух провинциях используют французский
Так и у нас уже к этому подошло
Юг,запад,центр уже большинством казахоязычный
Остался север, чучуть востока и вкрапления в Столице и Алматы
-
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