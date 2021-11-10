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"Полиция просто издевается!" - Владелец похищенного в России автомобиля сам нашел его в Казахстане. Почему ему не отдают машину?
"Полиция просто издевается!" - Владелец похищенного в России автомобиля сам нашел его в Казахстане. Почему ему не отдают машину?
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