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≡ "Полиция просто издевается!" - Владелец похищенного в России автомобиля сам нашел его в Казахстане. Почему ему не отдают машину?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42799
"Полиция просто издевается!" - Владелец похищенного в России автомобиля сам нашел его в Казахстане. Почему ему не отдают машину?
Отправлено: 10.11.21 - 14:04
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Житель Миасса Егор МУХОРИН 28 января 2021 года обратился в полицию с заявлением о хищении автомобиля. Он выяснил, что Renault Logan продали в Костанае за полцены жителю Жезказгана. И началось путешествие россиянина по двум городам.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5149
Re: "Полиция просто издевается!" - Владелец...
Отправлено: 10.11.21 - 14:04
#1
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Так угонщика посадили и это не Серега?
Что то ничего не понял.
Серега украл и перепродал, а угонщика посадили.
А Серегу найти не могут..
Ох Серега Серега....
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
143
Re: "Полиция просто издевается!" - Владелец...
Отправлено: 10.11.21 - 14:53
#2
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а машина то еще стоит на стоянке то? А то может ее там уже нет, или она уже не вся там))
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
805
"Полиция просто издевается!" - Владелец похищенного в России автомобиля сам нашел его в Казахстане. Почему ему не отдают машину?
Отправлено: 10.11.21 - 15:22
#3
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Цитата:
111:
Так угонщика посадили и это не Серега?

Добавили в текст имя и фамилию осужденного. Для ясности. И это не Серёга)
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