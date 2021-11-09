Отправлено: - 12:24

Доктор СИЗШ:

отечественный автопром дает работу десяткам тысячам рабочих и служащих

Цитата:Ранее это был главный аргумент власти в пользу "отечественного автопрома", но после одномоментного развала "Азия Авто" стало понятно, что занятость людей меньше всего их интересует.Думаю никто не против автосборки у нас и уж тем более создания рабочих мест. Вся проблема в неадекватности цен на авто и отсутствии большего выбора для покупателей. В России например также не маленький утильсбор, но его не включают в цену "отечественного" автомобиля, если государство компенсировало сумму сбора производителю. А у нас почему-то наоборот!?