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≡ МВД: Автомобили с российскими номерами больше останавливать не будут
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42797
МВД: Автомобили с российскими номерами больше останавливать не будут
Отправлено: 09.11.21 - 20:56
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Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Серик Тусупов заявил, что с сегодняшнего дня автомобили с российским учётом без причин останавливать не будут.
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
825
Re: МВД: Автомобили с российскими номерами больше останавливать...
Отправлено: 10.11.21 - 12:24
#15
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
отечественный автопром дает работу десяткам тысячам рабочих и служащих

Ранее это был главный аргумент власти в пользу "отечественного автопрома", но после одномоментного развала "Азия Авто" стало понятно, что занятость людей меньше всего их интересует.
Думаю никто не против автосборки у нас и уж тем более создания рабочих мест. Вся проблема в неадекватности цен на авто и отсутствии большего выбора для покупателей. В России например также не маленький утильсбор, но его не включают в цену "отечественного" автомобиля, если государство компенсировало сумму сбора производителю. А у нас почему-то наоборот!?
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
290
МВД: Автомобили с российскими номерами больше останавливать не будут
Отправлено: 10.11.21 - 13:26
#16
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Проблема Азия Авто в ее неразборчивости в выборе деловых партнеров. Российский автопром имеет очень низкую нишу сбыта готовой продукции. Как можно не учитывать этого? Боливар не выдержал двоих седоков!
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