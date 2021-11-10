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Из сердца больного, остановленного на 4 часа, врачи Костанайской областной больницы удалили большой тромб
Из сердца больного, остановленного на 4 часа, врачи Костанайской областной больницы удалили большой тромб
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