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≡ Из сердца больного, остановленного на 4 часа, врачи Костанайской областной больницы удалили большой тромб
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42797
Из сердца больного, остановленного на 4 часа, врачи Костанайской областной больницы удалили большой тромб
Отправлено: 10.11.21 - 12:35
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4 ноября 68-летний Михаил КОЧЕТОВ считает теперь своим вторым днем рождения. В этот день в областной больнице бригада врачей извлекла из полости его сердца очень крупный сгусток крови, который угрожал оторваться и убить человека.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14131
Re: Из сердца больного, остановленного на 4 часа, врачи...
Отправлено: 10.11.21 - 12:35
#1
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молодец.
хирург. слов нет.
просто чудо как по мне.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5148
Re: Из сердца больного, остановленного на 4 часа, врачи...
Отправлено: 10.11.21 - 12:37
#2
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Неплохо..
Такая тяга к жизни..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4913
Re: Из сердца больного, остановленного на 4 часа, врачи...
Отправлено: 10.11.21 - 13:14
#3
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Меня интересует, почему хирурги не идут на пенсию на равне с полисменами? В будущем таких врачей будет мало или вообще не будет, будем ездить за рубеж
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