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МВД: 80 тысяч авто с российскими номерами нарушают ПДД, передвигаясь по дорогам Казахстана
МВД: 80 тысяч авто с российскими номерами нарушают ПДД, передвигаясь по дорогам Казахстана
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