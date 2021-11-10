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≡  МВД: 80 тысяч авто с российскими номерами нарушают ПДД, передвигаясь по дорогам Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42797
МВД: 80 тысяч авто с российскими номерами нарушают ПДД, передвигаясь по дорогам Казахстана
Отправлено: 10.11.21 - 12:36
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В Министерстве внутренних дел Казахстана заявили, что владельцы незарегистрированных в Казахстане автомобилей с российскими номерами нарушают ПДД, передвигаясь по дорогам. И такие автомобили не должны эксплуатироваться.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11040
Re: МВД: 80 тысяч авто с российскими номерами нарушают ПДД,...
Отправлено: 10.11.21 - 12:36
#1
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Базу покажите уже
Неужели это так трудно?
Чем больше скрывают от куда у них сертифицированный список машин в безучетном состоянии тем больше автомобилисты будут продолжать бузеть
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4913
Re: МВД: 80 тысяч авто с российскими номерами нарушают ПДД,...
Отправлено: 10.11.21 - 13:10
#2
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Действительно, почему нет до сих пор к этой базе присланная российской дорожной полицией, я бы тоже для интереса глянул, хотя уверен что я ничего не нарушал. Вот любят наши разыгрывать спектакль на пустом месте...
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