Re: МВД: 80 тысяч авто с российскими номерами нарушают ПДД,...

Отправлено: - 13:10

Действительно, почему нет до сих пор к этой базе присланная российской дорожной полицией, я бы тоже для интереса глянул, хотя уверен что я ничего не нарушал. Вот любят наши разыгрывать спектакль на пустом месте...