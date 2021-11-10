Re: Что нужно знать казахстанцам перед покупкой авто из России

Отправлено: - 13:06

Если всё так плохо, какого черта разрешили эти авто пересекать границу и мошенникам пудрить мозги порядочным гражданам. Например мой приятель попросил около ляма на покупки квартиры, а в довесок предложил покататься на авто его тетки проживающая в Омске. Я проверил что репутация авто чистая и согласился. Выдали мне доверенность на вождение , тут я получил страховку и езжу уже год. Было бы странным если мне как законопослушному гражданину стали выносить мозг.