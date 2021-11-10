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≡ Что нужно знать казахстанцам перед покупкой авто из России
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42797
Что нужно знать казахстанцам перед покупкой авто из России
Отправлено: 10.11.21 - 13:06
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Глава Ассоциации безопасности дорожного движения "Общая дорога" развеил мифы о покупке "дешевых" российских авто. А также дал несколько ценных советов для тех, кто все еще мечтает приобрести авто из России.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4913
Re: Что нужно знать казахстанцам перед покупкой авто из России
Отправлено: 10.11.21 - 13:06
#1
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Если всё так плохо, какого черта разрешили эти авто пересекать границу и мошенникам пудрить мозги порядочным гражданам. Например мой приятель попросил около ляма на покупки квартиры, а в довесок предложил покататься на авто его тетки проживающая в Омске. Я проверил что репутация авто чистая и согласился. Выдали мне доверенность на вождение , тут я получил страховку и езжу уже год. Было бы странным если мне как законопослушному гражданину стали выносить мозг.
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
494
Re: Что нужно знать казахстанцам перед покупкой авто из России
Отправлено: 10.11.21 - 13:31
#2
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Все понятно, охота на ведьм. Солярка и продукты в супермаркетах тоже из-за рос.учета подорожали бла-бла-бла покупайте граждане отечественные лады по цене квартир.

Цитата:
Также хочу отметить, что гражданин Казахстана не имеет права управлять авто с иностранным учетом.


Это Миф№7. На какой нормативно-правовой акт ссылается этот гражданин? Закон "О дорожном движении" не содержит норм, запрещающих гражданину Казахстана управлять автомобилем с иностранным учетом.
Зато статья 274 УК РК для таких Арсенов Шакуовых предусматривает за распространение заведомо ложной информации наказание до 1000 МРП/ 400 часов общественных работ.
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