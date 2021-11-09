Re: Сотрудники комитета транспорта возглавляли ОПГ, проводившую...

Отправлено: - 09:59

Со страховым полисом выдали и диагностическую карту. Я ещё подумал, вроде должны хотя бы фары и тормоза посмотреть, а они только фоткали и взяли за всё 28 тысяч. Значит подделка что ли?