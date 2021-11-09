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≡ Вот это номер! - Скандал из-за автомобиля привел к отставке начальника УП Сарыкольского района. Фамилия прокурора района тоже засветилась
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42793
Вот это номер! - Скандал из-за автомобиля привел к отставке начальника УП Сарыкольского района. Фамилия прокурора района тоже засветилась
Отправлено: 09.11.21 - 09:31
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В начале октября читатели прислали "НГ" фотографии автомобиля Chevrolet Niva, на котором, по их словам, ездит прокурор Сарыкольского района Аскар Сыздыков. На этих фото машина зафиксирована с двумя госномерами: 044 РК 10 и 787 ELA 10.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7885
Re: Вот это номер! - Скандал из-за автомобиля привел к отставке...
Отправлено: 09.11.21 - 09:31
#1
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Никогда такого не было и вот опять! Да, вчкушка?
В итоге как всегда баи не виноватые окажутся, погонщик поменял?
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2606
Re: Вот это номер! - Скандал из-за автомобиля привел к отставке...
Отправлено: 09.11.21 - 11:56
#2
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Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11038
Re: Вот это номер! - Скандал из-за автомобиля привел к отставке...
Отправлено: 09.11.21 - 14:03
#3
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Цитата:
по результатам которого установить водителя белого SsangYoung с госномером 787 ELA 10 не представляется возможным.

"На фотографиях, представленных в видеоролике, лицо человека, находящегося за рулем автомобиля, видно нечетко, поэтому сложно доказать, что это Абдикаликов или его водитель



Тогда за что его уволили? Просто потомучто на Басе вышел материал? Подлог может быть или подстава? Или всё-таки нашли какие-то заковыки которые не озвучили в СМИ? Получается журналистам предоставили не полную информацию? За что сотрудник то уволился если ничего не доказано?))
Цитата:
yudjin:
Никогда такого не было и вот опять

Сделай это своим журналистким девизом)
Впринципе и можно больше ничего не писать)) всервоно ничего умнее не выйдет)
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4910
Re: Вот это номер! - Скандал из-за автомобиля привел к отставке...
Отправлено: 10.11.21 - 09:54
#4
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В других источниках пишут что сам уволился. Я то подумал что правильно сделал, пока за коки не подвесили, надо сваливать как кот поевший сметаны...
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