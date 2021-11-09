Отправлено: - 14:03

по результатам которого установить водителя белого SsangYoung с госномером 787 ELA 10 не представляется возможным.



"На фотографиях, представленных в видеоролике, лицо человека, находящегося за рулем автомобиля, видно нечетко, поэтому сложно доказать, что это Абдикаликов или его водитель





yudjin:

Никогда такого не было и вот опять

Цитата:Тогда за что его уволили? Просто потомучто на Басе вышел материал? Подлог может быть или подстава? Или всё-таки нашли какие-то заковыки которые не озвучили в СМИ? Получается журналистам предоставили не полную информацию? За что сотрудник то уволился если ничего не доказано?))Цитата:Сделай это своим журналистким девизом)Впринципе и можно больше ничего не писать)) всервоно ничего умнее не выйдет)