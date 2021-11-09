Re: От «Ак Жайыка» требуют извинений за новость о замакиме...

Отправлено: - 19:35

Ниче не понял

А где Юджин?

У него смена что-ли кончилась?

Мне что-ли за него его работу делать?

Юджин последний раз Тебя выручаю

"Никогда такого небыло и вот опять"

Да вчкушка?