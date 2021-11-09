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≡ От «Ак Жайыка» требуют извинений за новость о замакиме области, который под следствием. Журналисты отказались
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42793
От «Ак Жайыка» требуют извинений за новость о замакиме области, который под следствием. Журналисты отказались
Отправлено: 09.11.21 - 19:35
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Заместитель акима Атырауской области обратился в полицию с заявлением о привлечении к уголовной ответственности корреспондента «Ак Жайыка» и главного редактора. Повод – публикация издания о том, что замакима стал фигурантом уголовного дела по статье"Присвоение или растрата вверенного чужого имущества".
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11038
Re: От «Ак Жайыка» требуют извинений за новость о замакиме...
Отправлено: 09.11.21 - 19:35
#1
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Ниче не понял
А где Юджин?
У него смена что-ли кончилась?
Мне что-ли за него его работу делать?
Юджин последний раз Тебя выручаю
"Никогда такого небыло и вот опять"
Да вчкушка?
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4910
Re: От «Ак Жайыка» требуют извинений за новость о замакиме...
Отправлено: 10.11.21 - 09:10
#2
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Смотрите какая ца-ца,видите ли нельзя про них говорить. Надо на баннерах их рожи выставлять и позорить на весь город
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