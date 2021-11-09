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От «Ак Жайыка» требуют извинений за новость о замакиме области, который под следствием. Журналисты отказались
От «Ак Жайыка» требуют извинений за новость о замакиме области, который под следствием. Журналисты отказались
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