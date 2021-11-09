Re: Практический экзамен на категории С и С1 будут сдавать на...

Отправлено: - 21:25

Я так понял что МВД ну не как не хочет у себя порядок навести. То датчик какой-то наружной - внутриний умер . Че теперь будет делать молодой человек который теорию сдал честно , после разных проверок. Вы ему все рано палки в колесо засунули?. Че ему делать! Взятку давать что б практику сдать? Сами замутили не понятно че, зная что не один молодой парень без ошибки не здаст вождения. Опять корупция и тд . Даже мне сложно будет сдать вождения на чужой машине без небольшого косяка на которую опытный сотрудник по любому обратил внимание .К ней надо привыкнуть Почувствовать её. Машину.