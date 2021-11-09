Отправлено: - 20:56

На встрече с владельцами машин с российскими номерами он отметил, что впредь их могут остановить только при нарушении ПДД.

Цитата:А че за привилегия такая для них? Меня с местными номерами время от времени без причыны можно останавливать А их нет! Парни с местными номерами, А давайте ка тоже замутим забастовку ) я тоже хочу что бы меня не останавливали без видимой причины