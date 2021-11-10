Прогноз на 5 дней
небольшой дождь+5°C
  • 757 мм рт.ст.
  • 93% влажность
  • Ю-ЮЗ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 39 из 40«1...37383940»
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5141
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 00:54
#571
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А, абайки же нет..
Больше не признает никого..
А психолог знает, на что и какую букву алфавита у него нажать..
Вот что такое профессионализм абайки..
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13871
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 01:03
#572
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
А, абайки же нет..

Ну а о чем с тобой говорить? Про твои болячки? Про то как ты давишься когда кушаешь. Про запоры? Что еще из твоей физиологии не обсудили? :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13871
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 01:05
#573
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

Жену твою обсудить? Было уже, давно правда. Тебе не понравилось. Это была та же самая жена, что щас, или другая?

[Исправлено: maxsaf, 10.11.2021 - 01:06]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13871
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 01:09
#574
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
знаю что все, чем давишьмя, лещет не в то горло в народе.

Лезет не в то горло - это поперхнулся. А если застрял кусок мяса например, в пищеводе - то подавился.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13871
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 01:11
#575
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

А может хочешь поговорить о том, как ты бухаешь до беспамятства? Так говорили уже, просто ты не помнишь :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5141
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 01:19
#576
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Жену твою обсудить

Начинается..
До буквы Ж дошел..
А за Ж у него начинается буква Х...
Канадцы..
У них даже алфавит от Ж до Х..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5141
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 01:20
#577
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Жену твою обсудить?

Хех..
Так ты же оскорбился как вроде, что она котлеты то пекла по Х..
Ты уже ее обсуждал..
Обсуждай, ты же любитель этого..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5141
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 01:22
#578
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вон не наш пассажир нарисовался, тоже можно обсудить, третий размер..
Ну у моей пока второй с переходом на третий.
А у него полный третий..
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
597
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 01:22
#579
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Серпентарий заработал.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5141
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 01:24
#580
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну а о чем с тобой говорить

Ты это Таноми расплачься, что не читаешь меня, игноришь и тд..
Тогда зачем читаешь?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5141
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 01:25
#581
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Серпентарий заработал.

Поговори с максафом.
Ему не с кем..
Одиночество блин...
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5141
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 01:29
#582
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одиночество сволочь..
одиночество скука
Я не чувствую сердце, я не чувствую руку...
Я сама так решила
Тишина мне подруга
Лучше б я согрешила..
Одиночество мука............
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5141
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 01:33
#583
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, после завтра идешь в термапарк?
Мы придем, по крайней мере так планируем..
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13871
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 03:03
#584
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Я сама так решила

Цитата:
111:
Лучше б я согрешила..

Ты поесть то успела? :lol:
Профайл
a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14127
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 08:51
#585
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
утренний анекдот.
Приезжает Петька из Казахстана.
Василий Иванович спрашивает:
- Ну, что Петька, выучил ты там казахский язык?
- Да.- А как по-казахски будет "один"?
- Бiр.- А "пять"?- Бiр, бiр, бiр, бiр, бiр.
- А как будет "тысяча"?- Ну, это долгая песня.
Профайл
Страница 39 из 40«1...37383940»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 6, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 6
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS