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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 00:54
А, абайки же нет..
Больше не признает никого..
А психолог знает, на что и какую букву алфавита у него нажать..
Вот что такое профессионализм абайки..
Больше не признает никого..
А психолог знает, на что и какую букву алфавита у него нажать..
Вот что такое профессионализм абайки..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 01:03
Цитата:
Ну а о чем с тобой говорить? Про твои болячки? Про то как ты давишься когда кушаешь. Про запоры? Что еще из твоей физиологии не обсудили?
111:
А, абайки же нет..
А, абайки же нет..
Ну а о чем с тобой говорить? Про твои болячки? Про то как ты давишься когда кушаешь. Про запоры? Что еще из твоей физиологии не обсудили?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 01:05
Цитата:
Жену твою обсудить? Было уже, давно правда. Тебе не понравилось. Это была та же самая жена, что щас, или другая?
[Исправлено: maxsaf, 10.11.2021 - 01:06]
111:
Жену твою обсудить? Было уже, давно правда. Тебе не понравилось. Это была та же самая жена, что щас, или другая?
[Исправлено: maxsaf, 10.11.2021 - 01:06]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 01:09
Цитата:
Лезет не в то горло - это поперхнулся. А если застрял кусок мяса например, в пищеводе - то подавился.
111:
знаю что все, чем давишьмя, лещет не в то горло в народе.
знаю что все, чем давишьмя, лещет не в то горло в народе.
Лезет не в то горло - это поперхнулся. А если застрял кусок мяса например, в пищеводе - то подавился.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 01:11
Цитата:
А может хочешь поговорить о том, как ты бухаешь до беспамятства? Так говорили уже, просто ты не помнишь
111:
А может хочешь поговорить о том, как ты бухаешь до беспамятства? Так говорили уже, просто ты не помнишь
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 01:19
Цитата:
Начинается..
До буквы Ж дошел..
А за Ж у него начинается буква Х...
Канадцы..
У них даже алфавит от Ж до Х..
maxsaf:
Жену твою обсудить
Жену твою обсудить
Начинается..
До буквы Ж дошел..
А за Ж у него начинается буква Х...
Канадцы..
У них даже алфавит от Ж до Х..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 01:20
Цитата:
Хех..
Так ты же оскорбился как вроде, что она котлеты то пекла по Х..
Ты уже ее обсуждал..
Обсуждай, ты же любитель этого..
maxsaf:
Жену твою обсудить?
Жену твою обсудить?
Хех..
Так ты же оскорбился как вроде, что она котлеты то пекла по Х..
Ты уже ее обсуждал..
Обсуждай, ты же любитель этого..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 01:22
Вон не наш пассажир нарисовался, тоже можно обсудить, третий размер..
Ну у моей пока второй с переходом на третий.
А у него полный третий..
Ну у моей пока второй с переходом на третий.
А у него полный третий..
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Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 01:22
Серпентарий заработал.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 01:24
Цитата:
Ты это Таноми расплачься, что не читаешь меня, игноришь и тд..
Тогда зачем читаешь?
maxsaf:
Ну а о чем с тобой говорить
Ну а о чем с тобой говорить
Ты это Таноми расплачься, что не читаешь меня, игноришь и тд..
Тогда зачем читаешь?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 01:25
Цитата:
Поговори с максафом.
Ему не с кем..
Одиночество блин...
Уже не ваш земляк:
Серпентарий заработал.
Серпентарий заработал.
Поговори с максафом.
Ему не с кем..
Одиночество блин...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 01:29
Одиночество сволочь..
одиночество скука
Я не чувствую сердце, я не чувствую руку...
Я сама так решила
Тишина мне подруга
Лучше б я согрешила..
Одиночество мука............
одиночество скука
Я не чувствую сердце, я не чувствую руку...
Я сама так решила
Тишина мне подруга
Лучше б я согрешила..
Одиночество мука............
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 01:33
Алекс, после завтра идешь в термапарк?
Мы придем, по крайней мере так планируем..
Мы придем, по крайней мере так планируем..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 03:03
Цитата:
Цитата:
Ты поесть то успела?
111:
Я сама так решила
Я сама так решила
Цитата:
111:
Лучше б я согрешила..
Лучше б я согрешила..
Ты поесть то успела?
a
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- Сообщений:
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Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 08:51
утренний анекдот.
Приезжает Петька из Казахстана.
Василий Иванович спрашивает:
- Ну, что Петька, выучил ты там казахский язык?
- Да.- А как по-казахски будет "один"?
- Бiр.- А "пять"?- Бiр, бiр, бiр, бiр, бiр.
- А как будет "тысяча"?- Ну, это долгая песня.
Приезжает Петька из Казахстана.
Василий Иванович спрашивает:
- Ну, что Петька, выучил ты там казахский язык?
- Да.- А как по-казахски будет "один"?
- Бiр.- А "пять"?- Бiр, бiр, бiр, бiр, бiр.
- А как будет "тысяча"?- Ну, это долгая песня.
-
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