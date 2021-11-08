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≡ Акт вандализма - Куда пропал атом с обелиска жертвам радиации в парке Победы Костаная?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42793
Акт вандализма - Куда пропал атом с обелиска жертвам радиации в парке Победы Костаная?
Отправлено: 08.11.21 - 19:20
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Мемориал «Жертвам радиационного воздействия» находится в парке Победы, рядом с памятниками жертвам политических репрессий и погибшим в локальных войнах. Это стела, в верхней части которой был установлен атом, раскалывающий камень.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
506
Re: Акт вандализма - Куда пропал атом с обелиска жертвам...
Отправлено: 08.11.21 - 19:20
#1
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Возможно этот атом сам отвалился? Кому он нужен? Это не вандализм а мародёрство на территории кладбища.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
289
Re: Акт вандализма - Куда пропал атом с обелиска жертвам...
Отправлено: 09.11.21 - 14:31
#2
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Грабежи с дач перешли на парки культуры. Причина одна - нежелание и неумение связываться с настоящими ворами. Мы 2 года назад нашли сами серийных воров и орудие преступления автомобиль Газель,орудующих в дачном обществе Железобетонщик. Машину вернули, так как воры арендовали ее для перевозки ворованного металолома с пятачка. Крепче держитесь и не порвите животы от смеха! Доблестные сотрудники Ровд отправили пострадавшим дачникам ответы. Воры не признались в содеянном, а пытки в Казахстане запрещены!!!!!!!
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
289
Re: Акт вандализма - Куда пропал атом с обелиска жертвам...
Отправлено: 09.11.21 - 14:32
#3
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Скоро гербы с учреждений уйдут на переплавку!
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14125
Акт вандализма - Куда пропал атом с обелиска жертвам радиации в парке Победы Костаная?
Отправлено: 09.11.21 - 14:48
#4
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Скоро гербы с учреждений уйдут на переплавку!


суровые нравы Бахрейна.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
289
Re: Акт вандализма - Куда пропал атом с обелиска жертвам...
Отправлено: 10.11.21 - 05:13
#5
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Алекс 60, мой внук сказал тебе следуещее. Не умеешь в воду какать, не пугай тогда рыбу!
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