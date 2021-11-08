Re: Акт вандализма - Куда пропал атом с обелиска жертвам...

Отправлено: - 14:31

Грабежи с дач перешли на парки культуры. Причина одна - нежелание и неумение связываться с настоящими ворами. Мы 2 года назад нашли сами серийных воров и орудие преступления автомобиль Газель,орудующих в дачном обществе Железобетонщик. Машину вернули, так как воры арендовали ее для перевозки ворованного металолома с пятачка. Крепче держитесь и не порвите животы от смеха! Доблестные сотрудники Ровд отправили пострадавшим дачникам ответы. Воры не признались в содеянном, а пытки в Казахстане запрещены!!!!!!!