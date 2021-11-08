В Нур-Султане вновь требовали вернуть женщинам прежний пенсионный возраст — 58 лет

Отправлено: - 12:10

Ну пошло поехало

Одни хотят чтобы им налоги простили

Другие хотят чтобы им пенсионный снизили

Третьи сейчас выдут с криком за разрешение разводить свиней в квартирах

А все началось с многодетных

Ненадо было попускать