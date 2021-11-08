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≡  В Нур-Султане вновь требовали вернуть женщинам прежний пенсионный возраст — 58 лет
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42793
В Нур-Султане вновь требовали вернуть женщинам прежний пенсионный возраст — 58 лет
Отправлено: 08.11.21 - 10:59
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7 ноября в Нур-Султане группа женщин провела митинг перед зданием министерства труда с требованием снизить пенсионный возраст. Они держали плакаты, призывающие «амнистировать женщин к 30-летию независимости» и «снизить пенсионный возраст до 58 лет».
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14125
Re: В Нур-Султане вновь требовали вернуть женщинам прежний...
Отправлено: 08.11.21 - 10:59
#1
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да, надо женщинам снизить.
кто работал и работает.
кто не работает- налог на таких установить.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11038
В Нур-Султане вновь требовали вернуть женщинам прежний пенсионный возраст — 58 лет
Отправлено: 08.11.21 - 12:10
#2
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Ну пошло поехало
Одни хотят чтобы им налоги простили
Другие хотят чтобы им пенсионный снизили
Третьи сейчас выдут с криком за разрешение разводить свиней в квартирах
А все началось с многодетных
Ненадо было попускать
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14125
В Нур-Султане вновь требовали вернуть женщинам прежний пенсионный возраст — 58 лет
Отправлено: 08.11.21 - 12:13
#3
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Цитата:
abaika95:
о попускать


попускать...
какой низний уровень образования в аулах.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11038
В Нур-Султане вновь требовали вернуть женщинам прежний пенсионный возраст — 58 лет
Отправлено: 08.11.21 - 12:21
#4
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Цитата:
alex_60:
попускать... какой низний уровень образования в аулах.

Почему в аулах если ты из колхоза красные пескари? И что ты из школы сбежал когда вы изучали слово"попустительство" и ты успел запомнить только первые 4 буквы?)))
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
289
В Нур-Султане вновь требовали вернуть женщинам прежний пенсионный возраст — 58 лет
Отправлено: 10.11.21 - 04:50
#5
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В наших условиях повышение пенсионного возраста для женщин и мужчин равнозначно отказу пенсионного фонда платить людям пенсию. Кому нужны на производстве эти апашки и аташки, если даже молодые люди вынуждены менять место жительство в поисках работы .

[Исправлено: Доктор СИЗШ, 10.11.2021 - 05:18]
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