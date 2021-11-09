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≡ Практический экзамен на категории С и С1 будут сдавать на улицах Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42793
Практический экзамен на категории С и С1 будут сдавать на улицах Костаная
Отправлено: 09.11.21 - 21:25
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Причина такого изменения - выход из строя двух автомобилей в Костанайском СпецЦОНе. На них сломались специальные датчики для «считывания» хода выполнения заданий.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10728
Re: Практический экзамен на категории С и С1 будут сдавать на...
Отправлено: 09.11.21 - 21:25
#1
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Я так понял что МВД ну не как не хочет у себя порядок навести. То датчик какой-то наружной - внутриний умер . Че теперь будет делать молодой человек который теорию сдал честно , после разных проверок. Вы ему все рано палки в колесо засунули?. Че ему делать! Взятку давать что б практику сдать? Сами замутили не понятно че, зная что не один молодой парень без ошибки не здаст вождения. Опять корупция и тд . Даже мне сложно будет сдать вождения на чужой машине без небольшого косяка на которую опытный сотрудник по любому обратил внимание .К ней надо привыкнуть Почувствовать её. Машину.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
289
Re: Практический экзамен на категории С и С1 будут сдавать на...
Отправлено: 10.11.21 - 04:34
#2
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Был в автоколлоне электронный отметчик заезда автомобиля в парк. Периодически ломался.Механики вручную записывали время заезда на путевых листах. Айтишники находили иголку в силовом кабеле прибора.Ничем не напоминает эта история?
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