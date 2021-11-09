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МВД: Автомобили с российскими номерами больше останавливать не будут
МВД: Автомобили с российскими номерами больше останавливать не будут
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42793
МВД: Автомобили с российскими номерами больше останавливать не будут
Отправлено: 09.11.21 - 20:56
Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Серик Тусупов заявил, что с сегодняшнего дня автомобили с российским учётом без причин останавливать не будут.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10728
Re: МВД: Автомобили с российскими номерами больше останавливать...
Отправлено: 09.11.21 - 20:56
Цитата:
А че за привилегия такая для них? Меня с местными номерами время от времени без причыны можно останавливать А их нет! Парни с местными номерами, А давайте ка тоже замутим забастовку ) я тоже хочу что бы меня не останавливали без видимой причины
На встрече с владельцами машин с российскими номерами он отметил, что впредь их могут остановить только при нарушении ПДД.
А че за привилегия такая для них? Меня с местными номерами время от времени без причыны можно останавливать А их нет! Парни с местными номерами, А давайте ка тоже замутим забастовку ) я тоже хочу что бы меня не останавливали без видимой причины
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 171
Re: МВД: Автомобили с российскими номерами больше останавливать...
Отправлено: 09.11.21 - 21:01
сдулись власти что ли?
О
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 183
Re: МВД: Автомобили с российскими номерами больше останавливать...
Отправлено: 09.11.21 - 21:01
Пошумели,проорали и всё тишина. Всё возвратится на круги свои. Зачем начинали людей нервировать? Что изменилось за два дня? Никто не пойдёт ставить на учёт эти ведра,так как регистрация стоит дороже чем авто
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4905
Re: МВД: Автомобили с российскими номерами больше останавливать...
Отправлено: 09.11.21 - 21:37
Меня частенько останавливают, я начинаю возмущаться, направлять видеорегистратор чтоб снял объяснение полисмена по какой причине остановили. Последние после проверки документов вежливо отпускают. Пока в общем так...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 506
Re: МВД: Автомобили с российскими номерами больше останавливать...
Отправлено: 09.11.21 - 22:49
Да скорее всего потихоньку все машины с РФ учётом будут фильтровать. Как по системе "Ураган" засветится номер без регистрации будут ту машину тормозить.По две три машины в день отлавливать
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 824
Re: МВД: Автомобили с российскими номерами больше останавливать...
Отправлено: 09.11.21 - 23:04
Поставили бы уже все легально приобретённые машины на временный учёт. Сбор за регистрацию, налог минимум от 10 тысяч к примеру, техосмотр, а также можно со страховой брать повышенный налог за завышенную в 4 раза стоимость страховки, ну и штрафы с камер само собой. Думаю бюджет неплохо пополнится с сотен тысяч машин, да и порядок бы навели. Это ведь лучше чем ничего, очевидно же, что придётся "полюбовно" решать вопрос с таким количеством транспорта. Никто не будет платить утильсбор за эти машины.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23228
МВД: Автомобили с российскими номерами больше останавливать не будут
Отправлено: 09.11.21 - 23:11
Цитата:
Напиши жалобу, в ДП области...
Vit:
я тоже хочу что бы меня не останавливали без видимой причины
я тоже хочу что бы меня не останавливали без видимой причины
Напиши жалобу, в ДП области...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8095
МВД: Автомобили с российскими номерами больше останавливать не будут
Отправлено: 09.11.21 - 23:21
Цитата:
Ну не знаю, меня всего раза три останавливали, при проведении операций, за 24 года. Один раз за превышение тормознули. Вообще не помню когда последний раз останавливали.
Vit:
А че за привилегия такая для них?
А че за привилегия такая для них?
Ну не знаю, меня всего раза три останавливали, при проведении операций, за 24 года. Один раз за превышение тормознули. Вообще не помню когда последний раз останавливали.
П
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.17
- Сообщений:
- 96
Re: МВД: Автомобили с российскими номерами больше останавливать...
Отправлено: 10.11.21 - 00:31
Получается, что если кто-то на росс.учете наедет на пешеходном переходе на кого-то и скроется, то вопросы полиции задавать не надо. Кого искать и кого наказывать неизвестно. Перед кучкой правонарушителей государство оказалось бессильным. А чё так можно было????)))
а
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.05.17
- Сообщений:
- 184
Re: МВД: Автомобили с российскими номерами больше останавливать...
Отправлено: 10.11.21 - 02:35
Закрыли в свое время ввоз авто с Германии,Европы.чтоб правдами и не правдами лоббировать интересы горепроизводителей КЗ и интересы автосалонов по продаже автомобилей в кредит.но денег то у людей нету.вот и поехал ведрохлам сначала конструктор с Армении.теперь ведра с России.
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