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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 00:10
Цитата:
Нет прививок от туберкулеза, манту, и я принимал в школе.
Но у кого палочка Коха потгенетике или от отсутствия нормального питания, те болеют..
elektron:
но что привиться не судьба
но что привиться не судьба
Нет прививок от туберкулеза, манту, и я принимал в школе.
Но у кого палочка Коха потгенетике или от отсутствия нормального питания, те болеют..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 00:11
А палочка Коха есть у всех..
Просто ищет нужного момента..
А моменты приходят часто, тот же стресс..
[Исправлено: 111, 10.11.2021 - 00:12]
Просто ищет нужного момента..
А моменты приходят часто, тот же стресс..
[Исправлено: 111, 10.11.2021 - 00:12]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 00:12
Цитата:
От туберкулёза?
В детстве всех проверяли. Манту называется.
[Исправлено: serg kost, 10.11.2021 - 00:14]
elektron:
что привиться не судьба?
что привиться не судьба?
От туберкулёза?
В детстве всех проверяли. Манту называется.
[Исправлено: serg kost, 10.11.2021 - 00:14]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 00:15
Цитата:
Не знаю, знаю что все, чем давишьмя, лещет не в то горло в народе.
А значит в легкие..
А там ничего для того не предназначено, даже капля соплей вызывает рвоту и кашель..
maxsaf:
Подавился - это застрял на пути к желудку, сдавило дыхательные пути. А поперхнулся -
Подавился - это застрял на пути к желудку, сдавило дыхательные пути. А поперхнулся -
Не знаю, знаю что все, чем давишьмя, лещет не в то горло в народе.
А значит в легкие..
А там ничего для того не предназначено, даже капля соплей вызывает рвоту и кашель..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 00:16
Ночные переработки, стрессы... Вот и вылезло.
Но не заметить до 4-й стадии по анализам и флюорографии, это полный непрофессионализм.
Но не заметить до 4-й стадии по анализам и флюорографии, это полный непрофессионализм.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 00:18
Цитата:
Ну там и бледнлсть идет даже на второй стадии, я на первой худел страшно, давали гормоны потрм, что то преднизолон и еще что то, чтоб кушать..
Я бледный как смерть был..
Тут непонятно что то..
serg kost:
Но не заметить до 4-й стадии по анализам и флюорографии, это полный непрофессионализм.
Но не заметить до 4-й стадии по анализам и флюорографии, это полный непрофессионализм.
Ну там и бледнлсть идет даже на второй стадии, я на первой худел страшно, давали гормоны потрм, что то преднизолон и еще что то, чтоб кушать..
Я бледный как смерть был..
Тут непонятно что то..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
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Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 00:19
Цитата:
Это уже тест на вакцину БЦЖ.
serg kost:
Манту называется.
Манту называется.
Это уже тест на вакцину БЦЖ.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 00:20
Вот и мы в шоке были, когда её положили.
Наверное полмесяца назад, может чуть больше.
27 таблеток в сутки, плюс что-то капали еще. Не помогло...
Наверное полмесяца назад, может чуть больше.
27 таблеток в сутки, плюс что-то капали еще. Не помогло...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 00:22
С туберкулезом вообще..
Мне разрешили сдавать кровь, по истечении лечения, хотя сейчас как оказалось, этого нельзя..
Даже по истечении более 20ти лет..
Вот и сдавали мы кровь, на дизельном за это два отгула давали за 400 грамм..
Там эе вроде советские врачи были, спрашивали гепатит, туберкулез...
Мне разрешили сдавать кровь, по истечении лечения, хотя сейчас как оказалось, этого нельзя..
Даже по истечении более 20ти лет..
Вот и сдавали мы кровь, на дизельном за это два отгула давали за 400 грамм..
Там эе вроде советские врачи были, спрашивали гепатит, туберкулез...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 00:24
Цитата:
Там в дырказ тяжело, дают совсем умирающим рифадин или как его там..
80 процентрв умирали, если не больше.
Ну легкое вырезали как вариант, но второе после тоже заболевало..
Хотя знаю многих, у кого легкого нет и живут на полную..
serg kost:
27 таблеток в
27 таблеток в
Там в дырказ тяжело, дают совсем умирающим рифадин или как его там..
80 процентрв умирали, если не больше.
Ну легкое вырезали как вариант, но второе после тоже заболевало..
Хотя знаю многих, у кого легкого нет и живут на полную..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 00:27
У нас у 26ти летнего аырезали, потом второе заболело..
А тогда оружие достать было легко, он пистолет купил, показывал нам, если второе заболит, застрелится..
Второе вырезать, или лечить до смерти как оказалось..
Он сбежал, больше о нем ничего не знаем..
С Боровского.
Наверно умер тоже тогда..
Или застрелился..
А тогда оружие достать было легко, он пистолет купил, показывал нам, если второе заболит, застрелится..
Второе вырезать, или лечить до смерти как оказалось..
Он сбежал, больше о нем ничего не знаем..
С Боровского.
Наверно умер тоже тогда..
Или застрелился..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 00:30
У дырочников рифадин покупали сифилитики, которые тогда через забор жили, по 15 таблеток, он там им и сифилис и трипер и печень уничтожал.
Понакупят и сбегают с сифилисной больницы..
По три рубля вроде одна ампула была..
Дырочникам же все равно, умирать..
Понакупят и сбегают с сифилисной больницы..
По три рубля вроде одна ампула была..
Дырочникам же все равно, умирать..
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