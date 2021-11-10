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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 38 из 38«1...363738
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5130
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 00:10
#556
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Цитата:
elektron:
но что привиться не судьба

Нет прививок от туберкулеза, манту, и я принимал в школе.
Но у кого палочка Коха потгенетике или от отсутствия нормального питания, те болеют..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5130
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 00:11
#557
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А палочка Коха есть у всех..
Просто ищет нужного момента..
А моменты приходят часто, тот же стресс..

[Исправлено: 111, 10.11.2021 - 00:12]
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
511
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 00:12
#558
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Цитата:
elektron:
что привиться не судьба?

От туберкулёза?
В детстве всех проверяли. Манту называется.

[Исправлено: serg kost, 10.11.2021 - 00:14]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5130
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 00:15
#559
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Цитата:
maxsaf:
Подавился - это застрял на пути к желудку, сдавило дыхательные пути. А поперхнулся -

Не знаю, знаю что все, чем давишьмя, лещет не в то горло в народе.
А значит в легкие..
А там ничего для того не предназначено, даже капля соплей вызывает рвоту и кашель..
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
511
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 00:16
#560
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Ночные переработки, стрессы... Вот и вылезло.
Но не заметить до 4-й стадии по анализам и флюорографии, это полный непрофессионализм.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5130
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 00:18
#561
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Цитата:
serg kost:
Но не заметить до 4-й стадии по анализам и флюорографии, это полный непрофессионализм.

Ну там и бледнлсть идет даже на второй стадии, я на первой худел страшно, давали гормоны потрм, что то преднизолон и еще что то, чтоб кушать..
Я бледный как смерть был..
Тут непонятно что то..
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8095
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 00:19
#562
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Цитата:
serg kost:
Манту называется.

Это уже тест на вакцину БЦЖ.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
511
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 00:20
#563
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Вот и мы в шоке были, когда её положили.
Наверное полмесяца назад, может чуть больше.
27 таблеток в сутки, плюс что-то капали еще. Не помогло...
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5130
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 00:22
#564
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С туберкулезом вообще..
Мне разрешили сдавать кровь, по истечении лечения, хотя сейчас как оказалось, этого нельзя..
Даже по истечении более 20ти лет..
Вот и сдавали мы кровь, на дизельном за это два отгула давали за 400 грамм..
Там эе вроде советские врачи были, спрашивали гепатит, туберкулез...
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5130
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 00:24
#565
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Цитата:
serg kost:
27 таблеток в

Там в дырказ тяжело, дают совсем умирающим рифадин или как его там..
80 процентрв умирали, если не больше.
Ну легкое вырезали как вариант, но второе после тоже заболевало..
Хотя знаю многих, у кого легкого нет и живут на полную..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5130
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 00:27
#566
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У нас у 26ти летнего аырезали, потом второе заболело..
А тогда оружие достать было легко, он пистолет купил, показывал нам, если второе заболит, застрелится..
Второе вырезать, или лечить до смерти как оказалось..
Он сбежал, больше о нем ничего не знаем..
С Боровского.
Наверно умер тоже тогда..
Или застрелился..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5130
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.11.21 - 00:30
#567
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У дырочников рифадин покупали сифилитики, которые тогда через забор жили, по 15 таблеток, он там им и сифилис и трипер и печень уничтожал.
Понакупят и сбегают с сифилисной больницы..
По три рубля вроде одна ампула была..
Дырочникам же все равно, умирать..
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