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serg kost:

Но не заметить до 4-й стадии по анализам и флюорографии, это полный непрофессионализм.

Цитата:Ну там и бледнлсть идет даже на второй стадии, я на первой худел страшно, давали гормоны потрм, что то преднизолон и еще что то, чтоб кушать..Я бледный как смерть был..Тут непонятно что то..