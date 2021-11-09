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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 20:25
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 20:31
Цитата:
Жарить, наверное, будет...
111:
Что то моя там делает, не пойму .
Что то моя там делает, не пойму .
Жарить, наверное, будет...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 20:44
Цитата:
Я про то, что там где то она ползает что ли..
drakon:
Жарить, наверное, будет...
Жарить, наверное, будет...
Я про то, что там где то она ползает что ли..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 20:47
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 20:49
Цитата:
А что? В Тургае мало земли?...
abaika95:
Правильное слово-захват
Правильное слово-захват
А что? В Тургае мало земли?...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 20:53
Цитата:
Вижу, вижу. А что она,свет не включает?
Экономишь, на пиво?...
111:
Узнает погоду, дождь говорит..
Узнает погоду, дождь говорит..
Вижу, вижу. А что она,свет не включает?
Экономишь, на пиво?...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 21:07
Цитата:
Да это же в окне будет отражаться, да и сильно ярко, если в зале еще включить, ребенок пока спит, особо не разгонишься..
И да, экономить уже начал, у нас коммуналка повышается и повышается..
drakon:
Вижу, вижу. А что она,свет не включает? Экономишь, на пиво?...
Вижу, вижу. А что она,свет не включает? Экономишь, на пиво?...
Да это же в окне будет отражаться, да и сильно ярко, если в зале еще включить, ребенок пока спит, особо не разгонишься..
И да, экономить уже начал, у нас коммуналка повышается и повышается..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 21:08
Цитата:
Мы обычно, если я не упьюсь, после секаса ночью встаем у окна и смотрим на ночной город..
Так классно..
drakon:
что она,свет не включает?
что она,свет не включает?
Мы обычно, если я не упьюсь, после секаса ночью встаем у окна и смотрим на ночной город..
Так классно..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 21:16
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 21:19
Цитата:
Я, тебе, что говорил?...
111:
для не богатых людей как я..
для не богатых людей как я..
Я, тебе, что говорил?...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 13863
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 21:21
Цитата:
А это само по себе уже необычно
Цитата:
Тоже все подряд фоткаешь? Смотри, хакеры украдут фотки твоего одиночного стояка, и выложат тут на форуме на радость твоим фанатам
111:
Мы обычно, если я не упьюсь
Мы обычно, если я не упьюсь
А это само по себе уже необычно
Цитата:
111:
после секаса ночью
после секаса ночью
Тоже все подряд фоткаешь? Смотри, хакеры украдут фотки твоего одиночного стояка, и выложат тут на форуме на радость твоим фанатам
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8091
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 21:31
Ну нафлудили, почти по странице в час, даже больше. С такими темпами и до седьмой ветки не далеко.
[Исправлено: elektron, 09.11.2021 - 16:34]
[Исправлено: elektron, 09.11.2021 - 16:34]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 21:34
Цитата:
Да ..
Фигня..
Благодаря жене я еще радуюсь что в таком возрасте еще это самое...
Ну или благодаря мне, она все еще красавица в тонусе...
Сложно сказать..
maxsaf:
Тоже все подряд фоткаешь? Смотри, хакеры украдут фотки твоего одиночного стояка, и выложат тут на фору
Тоже все подряд фоткаешь? Смотри, хакеры украдут фотки твоего одиночного стояка, и выложат тут на фору
Да ..
Фигня..
Благодаря жене я еще радуюсь что в таком возрасте еще это самое...
Ну или благодаря мне, она все еще красавица в тонусе...
Сложно сказать..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 21:36
Жена спрашивает, че ты мол лыбишься..
По канадски это наверно непонятно...
По канадски это наверно непонятно...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10727
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 21:37
Цитата:
111: Ну вот, обычная в принципе для не богатых людей как я..Картоха с мясом это очень богатая еда и для богатых людей, Эконом режим это гречка на воде и без мяса и сосисок . Ты походу забыл уже как жить так. )
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