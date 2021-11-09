Отправлено: - 21:07

drakon:

Вижу, вижу. А что она,свет не включает? Экономишь, на пиво?...

Цитата:Да это же в окне будет отражаться, да и сильно ярко, если в зале еще включить, ребенок пока спит, особо не разгонишься..И да, экономить уже начал, у нас коммуналка повышается и повышается..