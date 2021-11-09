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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 34 из 35«1...32333435»
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5101
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 20:25
#496
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Что то моя там делает, не пойму .

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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23223
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 20:31
#497
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Цитата:
111:
Что то моя там делает, не пойму .

Жарить, наверное, будет... :lol: :oops:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5101
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 20:44
#498
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Цитата:
drakon:
Жарить, наверное, будет...

Я про то, что там где то она ползает что ли..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5101
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 20:47
#499
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Узнает погоду, дождь говорит..

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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23223
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 20:49
#500
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Цитата:
abaika95:
Правильное слово-захват

А что? В Тургае мало земли?... :-o
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23223
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 20:53
#501
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Цитата:
111:
Узнает погоду, дождь говорит..

Вижу, вижу. А что она,свет не включает?
Экономишь, на пиво?... :lol: ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5101
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 21:07
#502
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Цитата:
drakon:
Вижу, вижу. А что она,свет не включает? Экономишь, на пиво?...

Да это же в окне будет отражаться, да и сильно ярко, если в зале еще включить, ребенок пока спит, особо не разгонишься..
И да, экономить уже начал, у нас коммуналка повышается и повышается..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5101
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 21:08
#503
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Цитата:
drakon:
что она,свет не включает?

Мы обычно, если я не упьюсь, после секаса ночью встаем у окна и смотрим на ночной город..
Так классно..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5101
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 21:16
#504
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Ну вот, обычная в принципе для не богатых людей как я..

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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23223
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 21:19
#505
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Цитата:
111:
для не богатых людей как я..

Я, тебе, что говорил?... :lol: ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13863
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 21:21
#506
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Цитата:
111:
Мы обычно, если я не упьюсь

А это само по себе уже необычно :lol:

Цитата:
111:
после секаса ночью

Тоже все подряд фоткаешь? Смотри, хакеры украдут фотки твоего одиночного стояка, и выложат тут на форуме :lol: на радость твоим фанатам :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8091
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 21:31
#507
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Ну нафлудили, почти по странице в час, даже больше. С такими темпами и до седьмой ветки не далеко. :lol:

[Исправлено: elektron, 09.11.2021 - 16:34]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5101
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 21:34
#508
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Цитата:
maxsaf:
Тоже все подряд фоткаешь? Смотри, хакеры украдут фотки твоего одиночного стояка, и выложат тут на фору

Да ..
Фигня..
Благодаря жене я еще радуюсь что в таком возрасте еще это самое...
Ну или благодаря мне, она все еще красавица в тонусе...
Сложно сказать..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5101
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 21:36
#509
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Жена спрашивает, че ты мол лыбишься..
По канадски это наверно непонятно...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10727
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 21:37
#510
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Цитата:
111: Ну вот, обычная в принципе для не богатых людей как я..
Картоха с мясом это очень богатая еда и для богатых людей, Эконом режим это гречка на воде и без мяса и сосисок . Ты походу забыл уже как жить так. )
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