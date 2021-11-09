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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 32 из 33«1...30313233»
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5079
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 15:47
#466
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Цитата:
alex_60:
Цитата: alex_60: я даже уверен кто продюсер этого шабаша. Раз уверен, говори смело и прямо в глаза.. Гвфуров.или как его там.

А тут с какой Обидой........
Еще точки.......
И это "немного"?
По моему это очень даже много...
Профайл
a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14125
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 15:48
#467
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Цитата:
111:

купи сыну 13 айфон ,не позорься, с 1 терабайтом памяти,
про мах.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5079
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 15:48
#468
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
мП. Читал обзоры - моя 8-ка ничем не уступает 8Про, а в чём-то даже

Они как то иногда наоборот делают и ставят невплпад имена..
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14125
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 15:49
#469
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Цитата:
111:
А тут с какой Обидой........ Еще точки....... И это "немного"? По моему это очень даже много...


начало шоу.
рановато что то.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
594
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 15:49
#470
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Цитата:
111:

будь осторожнее с мигрантами, там они опять вашего брата..
---
Ну, если ты так пристально наблюдаешь за ситуацией с мигрантами, то как мимо тебя прошла инфа о том, что уже идут разговоры о том, что их стало слишком много. Если что, то это Патрушев сказал.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5079
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 15:50
#471
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
что их стало слишком много

Путин сказал не хватает...
Так что набирать будут и много..
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14125
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 15:51
#472
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Цитата:
111:
Цитата: alex_60: это не твоя квартира. Сколько обиды в этих словах!


ну хоть признался что не твоя.
тоже поступок.
а то я, моя..
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
594
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 15:53
#473
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Цитата:
Гога:

Строчит пулемётчик коммент за комментом чтоб выбиться в полноправные!!
---
Не добивайте дедушку!Будьте милосердны.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
594
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 15:57
#474
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Цитата:
111:
У

Путин сказал не хватает...Так что набирать будут и много..
---
Ошибаешься! Ему теперь надо будет внимание людей на что-то переключить. А мигранты - самое то! Не про избыточную же смертность говорить! И про состояние медицины.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
594
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 16:00
#475
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Не о уволившихся же врачах скорой помощи в Еврейском Автономном Округе в количестве 30-ти человек ему говорить! Которые уволились, но не стали прививаться от Ковида."Неладное творится в датском королевстве!"
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
594
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 16:26
#476
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Ну как-то так...
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23215
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 16:56
#477
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Цитата:
Уже не ваш земляк:

Казахизация, не - пройдёт!... :lol: :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5079
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 16:59
#478
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О, где мы?

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5079
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 17:03
#479
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Цитата:
alex_60:
хоть признался что не твоя.

Ох как ты опять сливаешься..
Так что, спорить будем?
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14125
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 17:05
#480
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Цитата:
111:
Ох как ты опять сливаешься..


ты слился уже давно.
документы давай.
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