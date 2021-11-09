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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 15:47
Цитата:
А тут с какой Обидой........
Еще точки.......
И это "немного"?
По моему это очень даже много...
alex_60:
Цитата: alex_60: я даже уверен кто продюсер этого шабаша. Раз уверен, говори смело и прямо в глаза.. Гвфуров.или как его там.
Цитата: alex_60: я даже уверен кто продюсер этого шабаша. Раз уверен, говори смело и прямо в глаза.. Гвфуров.или как его там.
А тут с какой Обидой........
Еще точки.......
И это "немного"?
По моему это очень даже много...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 15:48
Цитата:
купи сыну 13 айфон ,не позорься, с 1 терабайтом памяти,
про мах.
111:
купи сыну 13 айфон ,не позорься, с 1 терабайтом памяти,
про мах.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 15:48
Цитата:
Они как то иногда наоборот делают и ставят невплпад имена..
Уже не ваш земляк:
мП. Читал обзоры - моя 8-ка ничем не уступает 8Про, а в чём-то даже
мП. Читал обзоры - моя 8-ка ничем не уступает 8Про, а в чём-то даже
Они как то иногда наоборот делают и ставят невплпад имена..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 15:49
Цитата:
начало шоу.
рановато что то.
111:
А тут с какой Обидой........ Еще точки....... И это "немного"? По моему это очень даже много...
А тут с какой Обидой........ Еще точки....... И это "немного"? По моему это очень даже много...
начало шоу.
рановато что то.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 15:49
Цитата:
будь осторожнее с мигрантами, там они опять вашего брата..
---
Ну, если ты так пристально наблюдаешь за ситуацией с мигрантами, то как мимо тебя прошла инфа о том, что уже идут разговоры о том, что их стало слишком много. Если что, то это Патрушев сказал.
111:
будь осторожнее с мигрантами, там они опять вашего брата..
---
Ну, если ты так пристально наблюдаешь за ситуацией с мигрантами, то как мимо тебя прошла инфа о том, что уже идут разговоры о том, что их стало слишком много. Если что, то это Патрушев сказал.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 15:50
Цитата:
Путин сказал не хватает...
Так что набирать будут и много..
Уже не ваш земляк:
что их стало слишком много
что их стало слишком много
Путин сказал не хватает...
Так что набирать будут и много..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 15:51
Цитата:
ну хоть признался что не твоя.
тоже поступок.
а то я, моя..
111:
Цитата: alex_60: это не твоя квартира. Сколько обиды в этих словах!
Цитата: alex_60: это не твоя квартира. Сколько обиды в этих словах!
ну хоть признался что не твоя.
тоже поступок.
а то я, моя..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 15:53
Цитата:
Строчит пулемётчик коммент за комментом чтоб выбиться в полноправные!!
---
Не добивайте дедушку!Будьте милосердны.
Гога:
Строчит пулемётчик коммент за комментом чтоб выбиться в полноправные!!
---
Не добивайте дедушку!Будьте милосердны.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 15:57
Цитата:
Путин сказал не хватает...Так что набирать будут и много..
---
Ошибаешься! Ему теперь надо будет внимание людей на что-то переключить. А мигранты - самое то! Не про избыточную же смертность говорить! И про состояние медицины.
111:
У
У
Путин сказал не хватает...Так что набирать будут и много..
---
Ошибаешься! Ему теперь надо будет внимание людей на что-то переключить. А мигранты - самое то! Не про избыточную же смертность говорить! И про состояние медицины.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 16:00
Не о уволившихся же врачах скорой помощи в Еврейском Автономном Округе в количестве 30-ти человек ему говорить! Которые уволились, но не стали прививаться от Ковида."Неладное творится в датском королевстве!"
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 16:26
Ну как-то так...
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23215
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 16:56
Цитата:
Казахизация, не - пройдёт!...
Уже не ваш земляк:
Казахизация, не - пройдёт!...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 16:59
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 17:03
Цитата:
Ох как ты опять сливаешься..
Так что, спорить будем?
alex_60:
хоть признался что не твоя.
хоть признался что не твоя.
Ох как ты опять сливаешься..
Так что, спорить будем?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 17:05
Цитата:
ты слился уже давно.
документы давай.
111:
Ох как ты опять сливаешься..
Ох как ты опять сливаешься..
ты слился уже давно.
документы давай.
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