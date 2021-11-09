Отправлено: - 15:47

alex_60:

Цитата: alex_60: я даже уверен кто продюсер этого шабаша. Раз уверен, говори смело и прямо в глаза.. Гвфуров.или как его там.

Цитата:А тут с какой Обидой........Еще точки.......И это "немного"?По моему это очень даже много...