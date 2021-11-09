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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 31 из 32«1...29303132»
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4351
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 15:29
#451
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Строчит пулемётчик коммент за комментом чтоб выбиться в полноправные!! :oops: :-P
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5076
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 15:32
#452
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Цитата:
Гога:
Строчит пулемётчик коммент за комментом чтоб выбиться в полноправные!!

Он быстрее абайки хочет, хочет быть везде первым..
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11034
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 15:32
#453
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Ой нет он наверно куата из Украины имел ввиду))
Украина это же такааааая внешняя сила
Украинские блогеры такие искусные провокаторы что заставляют некоторых Русских шовинстов нести чушь покупателям? Заставили божко напиться? Заставили тут тётку из октавы истерить на камеру?))) Даа Украина это прям империя зла
Середина 20 века СССР борется с США за влияние в мире
Начало 21 века Россия воюет с маленькой Украиной,причем не совсем удачно на всех фронтах)))
Уровень сверхдержавы))
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
592
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 15:33
#454
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Цитата:
alex_60:
к

10 уже у приличных людей как минимум .13 айфон практически у всех уже.
---
У меня Реалми 8. Я приличный?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5076
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 15:35
#455
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
меня Реалми 8. Я приличный

Ты крут..
Камера 108 или у тебя другой?
А, там вроде 64 и в другом 48

[Исправлено: 111, 09.11.2021 - 15:37]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11034
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 15:35
#456
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Цитата:
Гога:
Строчит пулемётчик коммент за комментом чтоб выбиться в полноправные

Ему платят за время когда он в ПП))
Щас он без похлёбки остался)))
Цитата:
111:
Он быстрее абайки хочет, хочет быть везде первым

До четверга всервоно не вернут))
Незнаю че он тут пыжится
Или стахановец)
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
592
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 15:35
#457
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Цитата:
Гога:

Не дай бог такого дедушку
---
Нормальный дедушка!С признаками маразма, но не совсем погнавший. Пусть уж лучше он, чем катарский маразматик.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11034
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 15:37
#458
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После выступления Лаврова надо прямо и открыто начать более масштабную кампанию по проверке языка в магазинах и учреждениях
Диас смотрю уже активировался
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
592
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 15:38
#459
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Цитата:
111:

отдает их на благотворительность?
---
Начинается...А про митинг одиночный возле Тарана вспоминать будешь?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5076
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 15:39
#460
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
!С признаками маразма, но не совсем погнавший.

И это радует чъерт побъери!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5076
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 15:41
#461
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
про митинг одиночный возле Тарана вспоминать будешь?

Вспомни, конечно..
Но он же сейчас говорит за квартиру..
Ты что то имеешь против?
Или ты за?
Если не то и не другое, проходи мимо и будь осторожнее с мигрантами, там они опять вашего брата..
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14124
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 15:41
#462
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Цитата:
Гога:
Строчит пулемётчик коммент за комментом чтоб выбиться в полноправные!!

Цитата:
111:
Он быстрее абайки хочет, хочет быть везде первым..


такие смешные гога и 111.
своих мыслей то похоже нет.
остается наблюдать зрителями.
Профайл
a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14124
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 15:45
#463
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Реалми


Oppo, Vivo, OnePlus и Realme.
это все BBK.
одна контора.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5076
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 15:45
#464
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Цитата:
alex_60:
это не твоя квартира.

Сколько обиды в этих словах!
Плякал?
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
592
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.11.21 - 15:47
#465
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Цитата:
111:

Камера 108 или у тебя другой?
---
Это в Про. У меня простая 8-ка, с 64 мП. Читал обзоры - моя 8-ка ничем не уступает 8Про, а в чём-то даже и лучше.
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