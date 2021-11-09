Отправлено: - 15:41

Уже не ваш земляк:

про митинг одиночный возле Тарана вспоминать будешь?

Цитата:Вспомни, конечно..Но он же сейчас говорит за квартиру..Ты что то имеешь против?Или ты за?Если не то и не другое, проходи мимо и будь осторожнее с мигрантами, там они опять вашего брата..